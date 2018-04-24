朴子醫院向孩童邀畫 展期至6月30日

2018年04月24日 10:34 中時 翁聖勳

我愛洗澎澎，可以觀察出小朋在家中與親人互動的狀況。（朴子醫院提供）

繪畫有助於人處理情緒與表達情緒，甚至可以作為心理衛生專業分析依據。衛生福利部朴子醫院，日前與朴子市天主教曉明幼兒園合作舉辦聯合畫展，主題為「熱鬧的市集」，於該院文藝走廊展出數六十餘幅師生畫作，即日起展出至6月30日。

創作過程中孩童使用蠟筆、布、拼貼、輕黏土為創作素材，搭配壓克力顏料，讓每幅畫作用色都相當豐富，將市集生活故事裡常見的人、事、物作為主題，細膩的將市集元素透過畫作一一呈現。

院長蔡宗龍表示，畫作可以看出小朋友所使用的色彩與線條相當鮮豔，在多幅「夜晚的貓頭鷹」作品中，小朋友將原本的動物與人物家庭和成一體，顯示出貓頭鷹一家和樂融融的樣子，也表現小朋友內心世界中，期待家庭生活快樂的樣貌。

蔡宗龍說，繪畫有助於人際間處理情緒與表達情緒，屬於心理衛生專業的分析，藉由畫作過程中所使用顏色、畫出的線條、肢體伸展樣態都有助於心理師或身心科醫師分析人的心理與認知，更有助於瞭解個人身心發展。

社會工作室蔡政良主任表示，畫作中可以看出，小朋友眼裡的朴子市集非常熱鬧，另外，畫出媽媽提著菜籃子在市場裡挑衣服，或是我愛洗澎澎，都可以觀察出小朋在家中與親人互動的狀況，相信民眾欣賞完本次畫展後，將更了解孩子的內心世界，藉由畫作能夠更透徹更細膩掌握孩子們的內心。

(中時 )