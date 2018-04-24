28肉慾男女「換妻性愛趴」還沒爽到就GG了！

2018年04月24日 10:34 中時電子報 張國欽

參加性愛趴28名男女來自多個不同國家。（圖／翻攝自YouTube）

1名53歲中國籍男子，本月21日在泰國芭達雅1家飯店舉辦1場「換妻性愛趴」，計有來自不同國家的14男女，正全裸進行淫歡派對時，遭泰國泰國警方突擊，頓時所有人急忙拿毛巾遮蔽身體，低頭用手遮住臉，全部人都嚇呆，場面相當混亂，現場還發現保險套、壯陽藥性與各種情趣玩性具。

據《曼谷郵報》報導，參加這次「換妻性愛趴」的28名男女，有來自泰國、中國、馬來西亞、美國、烏克蘭、巴基斯坦、新加坡、加拿大、柬埔寨和菲律賓等多個國家，因之前民眾投訴該飯店經常舉辦換妻派對，泰國軍警便在21日晚上聯合行動，破門入內搜索，當場查獲這場性愛派對。

報導指出，參加「換妻派對」的人士是透過網路報名，只有夫妻或伴侶才能參加，每1名男性要友付1500元泰銖（約台幣1400元）費用。大多數人經警方問話後都已經獲釋。

當地警方已經將中國籍飯店負責人楊森齊（Yang Xeng-chai，音譯）拘捕，指控他非法經營飯店和非法經營色情活動等罪名，另外還有3名飯店職員也因為協助參與性愛派對而被逮捕。另籌劃這次換妻派對的中國籍男子，也被控告「非法組織未經申報的聚眾活動」、「非法組織色情活動」等罪名。

(中時電子報)