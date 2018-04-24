政院推「強化社會安全網」 台中首登場

行政院政務委員林萬億表示，強化社會安全網希望危機家庭都能被支撐，要更積極的介入，以社會的支持力量，與民間結合協力完成。（盧金足攝）

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「服務不漏接、社會更安全~台中首發！」行政院「強化社會安全網地方政府溝通說明會」24日上午在台中市首登場。（盧金足攝）
衛生福利部長陳時中說，強化社會安全網從台中射出第一支箭，還要彌足人力的不足。（盧金足攝）
台中市社會局呂建德表示，因應中央的計畫，台中獲補助9466萬元，將增聘185名社工人力。（盧金足攝）

從鄭捷案到小燈泡案，近8年來全台發生多起震驚社會的隨機殺人事件，近5年來成人及兒少保護通案也逐年上升，為強化社會安全防護網，衛福部計畫推出為期3年的「強化社會安全網專案」，24日在台中舉辦全台首場說明會，杜絕兒少受虐等社會事件，預計全台將增3021名社工人員與34處社會家庭福利服務中心，總預算近27億元，其中將補助台中市9466萬元，增聘185名社工人力。

為推動「強化社會安全網計畫」，中央巡迴全台舉辦說明會，24日於台中市政府西屯區公所舉辦全台首場說明會，行政院政務委員林萬億與衛生福利部長陳時中等中央官員與會，就落實執行可能問題與挑戰，與地方進行意見交流、共同研討因應策略。

林萬億表示，選在台中當第一場說明會，因為台中位在中台灣，往南往北都能有輻射效果，社會安全網從台中出發有好的開始，他提及「小燈泡」事件發生時，蔡總統慰問小燈泡媽媽，最近她說對這件憾事「有怨沒有恨」，但加害人長期失業為何沒有人幫助他？吸毒為何沒有人幫助他？她難過的是為何這個社會幸福的人要承受不幸的人，中央希望在盡快將畸型的社會對象，用社會安全網補齊。

社會局長呂建德表示，市長林佳龍在墨西哥拚經濟，中央選擇台中做為社會安全網的第一站，台中打先鋒，全力推動，因應中央計畫，台中朝服務不漏接、強化社會安全網綿密度及服務深化三大目標，計畫三年內增聘185名社工人力，建構完整服務網路。

呂建德也指出，台中市從社福、脫貧、兒少保護、精神疾病、加害人處遇協調、少年偏差行為及虞犯輔導等服務領域，社會局成立統一派案中心，讓行政流程更有效率、有充足專業人力，建構更完整的網路服務。

副市長林依瑩表示，台中市一定與中央及民間團體通力合作、整合跨局處資源、增加專業人力並保障其執業安全與勞動環境，強化社會安全網，確保個人、家庭及社區生活無虞且不受暴力威脅。讓本市民生活更和諧、更安定、更美好。

(中時 )

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