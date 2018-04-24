嗆聲「退出政壇」變風潮？李錫錕：別對選民情緒勒索

台北市長參選人之一的李錫錕。(本報系資料照)

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旺報

日前有意參選台北市長的民進黨立委姚文智表示，若代表民進黨參選卻得到第三名，將永久退出政壇；丁守中則說是第二名。台大政治系教授李錫錕24日指出，這樣的作法是在「情緒勒索」選民投給你嗎？是要說「我覺得我很棒，你們不投給我，那這個政壇我也沒有必要待下去了，所以我要退出」？他說，套句現在鄉民的用語，這就是標準的「自我感覺良好」。

李錫錕稱，台灣政壇興起這種「嗆賭」風氣，好幾個台北市長的參選人都不約而同地說，如果這次選如果選票數只有第幾名，就要退出政壇，但他覺得，這種行為其實非常沒意義，因為民主政治中，候選人展現自己的人格條件和政見，本來最後還是要接受選民選票的考驗，如果沒辦法勝選，代表支持你的選民不夠多，那應該要來好好檢討政見作法是否需要修正，然後好好地經營下去，等下一次選舉再來挑戰，換掉不適任的領導人，讓選民還你一個公道，「這才是民主政治最健康的運作。」

李錫錕也稱，這種說要退出政壇的說法，像小朋友吵架時賭氣，說：「我再也不跟你好了！我再也不跟你說話了！」，「你看這樣不是很好笑嗎？政壇從來就不是神壇，做的好或壞，最後是由選民決定你的去留，所以不要以為自己有多高尚，其實這根本沒什麼啊！」

李錫錕認為，如果今天說這話的人是大明星，說要「封麥」隱退，那歌迷還會慰留。「所以如果要繼續用這種對於民主發展毫無助益的做法，來當作選舉的手段，那我想所有的選民應該都會高舉雙手贊成，就請你們退出吧！但請你們千萬要守信用，不要退出後又反悔，然後再度復出喔！」

(旺報 )

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