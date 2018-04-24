2國道警執勤遭撞亡 內政部長葉俊榮：適用因公殉職

2018年04月24日 10:53 中時 莊曜聰

國道警察第四大隊新市分隊員警郭振雄、葉家豪23日執行取締違規勤務遭撞身亡，內政部長葉俊榮今天上午10點前往柳營祿園探視家屬，他指出國道警察沒有選擇風險的餘地，對2人發生的事件，第一時間就認定因公殉職，包含去年身亡的國道員警陳啟瑞也適用，將從優撫卹，未來將針對國道員警執勤環境進行強化與改善。

內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽及南市副市長張政源等人上午前往柳營祿園，向2名殉職員警上香並慰問家屬，葉家豪的妻子紅著眼眶對葉俊榮說，這個環境需要改變，每次看到新聞報導都很難過，員警們冒著生命危險、沒有尊嚴地為國家做事，實在不想看到同樣的情形一再重演。

葉俊榮表情沉重，對葉妻說，會全力協助家屬，支援小朋友的教育和生活費到長大，警政署長會親自督導掌握，給家屬最大的支撐，「你不孤單，我們一定全力支持」，葉俊榮說到哽咽，並與家屬相擁落淚。

葉俊榮說，從家屬的反應與建議中，他體認到家屬在意的不只是身故的員警，而是整體執勤環境的安全性，國道警察身負協助用路人安全的任務，不該讓他們隨時處在危險的狀況下，他會與交通部長討論未來改善方式，導入科技化作法，也強化同仁訓練，包括防禦性駕駛等，以同仁執勤生命安全優先，也再次呼籲用路人遵守交通規則，培養好的駕駛習慣。

關於國道警察執勤的危險加給部分，內政部已經該方案已送行政院審議核定中，葉俊榮表示，將會盡力爭取員警權益。這項每個月加發5061元的危險加給案若通過，將惠及全台上千位國道員警。

(中時 )