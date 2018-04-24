燿華電子宜蘭廠一再違規 陳金德：不排除立即停工

2018年04月24日 11:31 中時 胡健森

燿華電子宜蘭廠涉嫌將廢水繞流排放，被宜蘭縣政府稽查人員查獲。（宜蘭縣環保局提供）

燿華電子宜蘭廠近期兩度被宜蘭縣政府環保局查獲違反水汙法，代理縣長陳金德24日在主持議會議時表示，燿華電子透過「繞流排放」方式逃避水汙費，違法情節重大，依水汙法得命其停工，但考量此次查獲燿華宜蘭廠所排放的汙水是已經處理過的廢水，以及宜蘭縣的產業環境，縣府先重罰372萬元，如果再被查獲有此行為，不排除立即命其停工。

縣府環保局表示，2月6日先查獲燿華電子宜蘭廠廠內的高錳酸鉀廢液疏漏至管線旁雨水溝，經由雨水下水道流入利澤大排汙染新城溪流域，開出257萬元罰單，宜蘭縣政府環保局隨後在3月22日查獲燿華宜蘭廠的放流水檢驗結果超過標準（化學需氧量超標），又在4月16進廠查核當場查獲將廢水繞流排放的重大違規行為。

依照《水汙染防治法》規定，繞流排放屬重大違規，依法得命其停工，但代理縣長陳金德表示，因為此次燿華宜蘭廠遭查獲繞流排放的是已處理過的廢水，目的是要逃避水汙費，而不是透過「暗管」排放廢水、將廢水直接以清水稀釋、或是直接排放該處理而未處理的廢水，依照處罰的比例原則，此次先開罰372萬元，但如果再被查獲有此行為，縣府將會考慮命其停工。

縣府環保局表示，對於燿華宜蘭廠的違規行為，縣府除了開罰372萬元，另外也將會進一步估算不當利得（規避繳納汙水

費）部分予以追繳。

(中時 )