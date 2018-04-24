配合2022北京冬奧 陸公佈新版復興號高鐵外貌

2018年04月24日 10:52 中時電子報 李靖棠

據鳳凰新聞網報導，隨著大陸高鐵路線快速發展，愈來愈多城市開通動車和高鐵，以百年前由詹天佑修築的京張鐵路為基礎、即將於2019年通車的（北）京張（家口）高鐵，日前公佈新版本的復興號動車組塗裝，在現有的車型上，搭配「鷹隼」和「旗魚」頭型方案、以及「龍鳳呈祥」與「瑞雪迎春」兩種外觀塗裝，車身上也將配合2022年北京冬季奧運，成為最有效的宣傳利器。

全稱（北）京蘭（州）高速鐵路北京至張家口段的京張高鐵，起點設於北京北站，途徑沙城、下花園、宣化，至河北張家口等10個車站，全線長約174千米。該鐵路建成後，搭乘動車從張家口到北京，通勤時間將縮短到一小時內；原設定行車速度為250公里、後於2015年宣佈，全面提升為時速350公里。其中通過八達嶺長城下方的八達嶺長城站，是世界最深層的高鐵車站，深度為102公尺、地下建築面積3.6萬平方公尺，未來站內一座高度落差達62公尺的電扶梯，將讓旅客印象深刻。

即將測試通車的京張高鐵，未來列車外表也會成為2022北京冬奧宣傳利器。（圖/新華社）

未來京張高鐵將採用，復興號的智慧型動車組，以現有復興號CR400BF型動車組為基礎，通過運用現代最新科技，力求在智能化、安全舒適、綠色環保、綜合節能等方面實現新發展新突破。讓旅客能更輕鬆且快速地從北京，前往知名古蹟- 八達嶺長城旅行。

(中時電子報)