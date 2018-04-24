大林慈濟整合醫療服務 獨創和民眾LINE在一起

2018年04月24日 11:35 中時 呂妍庭

大林慈濟醫院推出LINE整合型智慧醫療服務，24日發表會上，現場人員現場解說，協助民眾註冊登錄。（呂妍庭攝）

Line通訊軟體已成現代人不可或缺的溝通工具，大林慈濟醫院智慧醫療團隊發揮巧思將科技與醫療結合，獨創「您的健康醫LINE」整合型智慧醫療服務，民眾只要申請註冊，就能透過Line掛號、進行醫藥查詢，就連更專業的醫療諮詢都有專人線上服務，大林慈濟醫院希望自行研發的系統，能讓民眾隨時隨地，輕鬆享有快速且安全的醫療資訊服務。

醫務秘書暨心臟內科主任林庭光表示，國人看病常有「三長兩短」的困擾，包括掛號排隊「長」、候診時間「長」、領藥等候「長」，還有看病問診時間「短」、解釋病情時間「短」，病人若有就醫問題只能透過面談或電話諮詢，但要申請資料就必須大費周章跑到醫院排隊申請。

為了解決民眾的困擾，大林慈濟醫院智慧醫療團隊投入大量資源，自行研發標榜提供「貼心、智慧、安全、快速」LINE整合型智慧醫療服務，院長賴寧生強調，該系統是全台灣第1個以Line為架構的醫療服務系統，民眾加入後，跟大林慈濟醫就像一家人，除透過虛擬的AI人工智慧「小慈」提供即時健康諮詢，還有掛號提醒、看診前提問、醫藥查詢等多項貼心服務，「就像個人行動健康小秘書」。

「大家LINE在一起」，林庭光說，民眾只要透過QR Code行動條碼或LINE搜尋「@cag6881a」、「大林慈濟醫院」就可加入成為好友，透過註冊就能享有個人化服務，透露目前已有6000多人，而為保護患者個資，林庭光強調，民眾如果要取消服務也可以，資料絕對保密。

(中時 )