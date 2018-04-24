NBA》屢次戲耍詹皇 溜馬「吹耳哥」爆紅

2018年04月24日 11:00 中時電子報 盧品青

史蒂芬生與詹姆斯。(摘自youtube-ESPN頻道)

溜馬季後賽首輪打出氣勢，與騎士隊戰成2比2平局，在這之中大放異彩就是溜馬「吹耳哥」史蒂芬生(Lance Stephenson)與騎士隊詹姆斯(LeBron James)的對決。單以球技來說，史蒂芬生在詹姆斯面前是排不上號的，不過籃球場上比的不只是球技而已。

史蒂芬生與「小皇帝」詹姆斯的恩怨可以回溯到2012年，當時熱火的詹姆斯在技術犯規的罰球中失手，幸災樂禍的史蒂芬生在場邊比出掐脖子「窒息」的手勢。史蒂芬生賽後致歉，但詹姆斯拒絕評論此事。

從此史蒂芬生似乎纏定了詹姆斯，才有了之後的「摸嘴事件」「吹耳事件」「胯下之辱」，窒息哥也變成了吹耳哥。這期間詹姆斯在熱火連摘兩冠，史蒂芬生則差點在NBA混不下去，然而今年季後賽他居然又出現在詹姆斯眼前。於是，又發生了「奪球事件」「假摔事件」。

詹姆斯最近一戰被搞到受不了了，他在賽後表示：「當時有人叫暫停，我正走向板凳席，這傢伙(史蒂芬生)居然緊貼著我，我只是要稍微頂開他，然後他就翻了一大圈，害我被吹技術犯規。這太扯了。」

場均10分、4籃板的史蒂芬生自知硬碰硬絕非詹皇對手，因此使盡各種小手段干擾他，充分發揮他當年性騷擾、把女友推下樓梯的無賴作風。結果史蒂芬生「逢強智取」的策略奏效，NBA第一高手詹姆斯竟被他戲耍得灰頭土臉。

詹姆斯說：「史蒂芬生就像一個陷害同學的小學生。他在課堂上跟我說了一個笑話，我忍不住笑出來，被老師抓到，害我放學後被留校。這應該怪我自己，我不該上這種當。」

身為詹姆斯肯定覺得很痛苦，不過史蒂芬生的行為以旁觀者的角度來看確實挺好笑的，美媒《Business Insider》形容史蒂芬生與詹姆斯兩人是「聯盟最奇怪與最逗趣的對決」，平日沒沒無聞的史蒂芬生又一下子成為媒體關注的對象。

(中時電子報)