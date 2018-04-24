環團抗議27日藻礁專家會議不開放旁聽

環團上午到環保署前抗議，因27日的專家會議第3次延續會議，環保署不開放民眾旁聽。（廖德修攝）

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環保團體「搶救大潭藻礁行動聯盟」人員上午在環保署前聚集，抗議27日（周五）的藻礁專家會議第3次延續會議不開放旁聽，環團質疑，這種作法無異是民主政治的倒退嚕！並要求環保署道歉，重新開放公民團體出席27日的專家會議。環保人士還戴上口罩，用雙手食指比出打叉手勢，象徵被迫噤聲。

此事緣起為13日第2次專家會議延續會議中，環團不斷以程序發言阻撓會議進行，主要是針對專家會議中環團推荐者僅佔2人、比例偏低，且有專家曾接受中油的研究補助，立場令人質疑。還有觀塘開發案牽涉到不當黨產交易，應該加以釐清才能繼續進行環評。環保署則在18日發新聞稿指出，為了讓專家獲得討論的空間，27日的專家會議只進行直播，不開放民眾參與。

環團對於環保署的決定相不滿，東海大學生命科學系特聘教授林惠真呼籲，環保署不要開此惡例，這會讓未來的環評案更加艱難，也希望專家會議婉拒環保署的安排，大家要拿出學術良知和專業。

桃園在地聯盟理事長巫秀千表示，行政院政務委員張景森在3月20日接受廣播節目專訪時，提到大潭藻礁只有觀新藻礁的4.5公里最完整，其他都不行。還有中油的替代方案已經和環團溝通，並獲得環團的理解，以上根本是說謊，絕非事實，環團相當不滿並加以澄清。

此外，本周六（28日）環團將在凱道舉辦「428藻礁永存音樂會」 ，除了邀請多位環境守護歌手為藻礁而唱，也會有多位立委、環運前輩到場加油。環團邀請各界關心藻礁的民眾一起參與，為藻礁的前途貢獻一分心力，幫助藻礁渡過這次危難，永遠存活下去。

(中時 )

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