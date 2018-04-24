阻台版楢山節考悲劇！丁守中、李彥秀倡長照「時間銀行」

2018年04月24日 11:29 旺報 潘維庭

國民黨台北市長參選人丁守中、立委李彥秀、前衛生署長楊志良24日上午召開「不要再有台版『楢山節考』時間銀行」記者會，記者會上解釋，「時間銀行」就是讓銀髮長輩預存時間，55至65歲退休之後，先投入照護工作，待年老力衰時，再將這些時間轉換成其他人來照護自己，彌補短缺的家庭照顧人力。

「楢山節考」是日本1956年的小說，講述年邁的母親不願意變成兒子的拖油瓶，讓小孩在寒冬中背自己上楢山，棄於風雪之中。近年台灣多起人倫悲劇，也是照護者無力照顧，傷害受照顧的親人後，台版「楢山節考」令人唏噓。

前衛生署長楊志良表示，台灣目前失能、需長照的人口近90萬，若加上25萬以上的失智者，長照總需求在百萬以上，但現在政府經費根本不足支付。

楊志良認為，應倡導由具高度互動、互信的社群團體為互助單位，大家一起學習「照服」來造福，彌補政府照服的不足，照服員完成訓練及實習並取得證照，這些照服員在有能力時，提供團體內的照服服務，並登記點數，當自己有需要時，則在團體內提領點數，當然也可擴及團體外，也就是「時間銀行」的實踐。

國民黨台北市長參選人丁守中也指出，台灣人口老化速度居世界之冠，今年3月底，65歲以上老年人口計331萬人、占總人口14.1%，正式邁入「高齡社會」；3年後台灣老人將突破400萬人大關，至2026年，老人人口將超過20%，成為「超高齡社會」。

丁守中認為，許多人55歲左右退休了，正是思慮純熟、年富力強之時，大家都仍想要工作，但很無奈，社會環境不佳，加上政府配套不足，讓大家只能賦閒在家，若能導入「時間銀行」概念，讓退休後有事做，又能補足照服人力缺口，未來也保障被照護的服務，這才是政府應該做的事情。

丁守中進一步表示，未來若當選台北市長，一定會與楊志良一同將「時間銀行」落實在台北市，並且和李彥秀合作，中央、地方分進合擊，創造ㄧ個「樂齡有照護、年老無憂懼」的台北，不讓「楢山節考」的悲劇再次發生。

李彥秀表示，台灣長照的最大危機在照服員等人力缺乏。衛福部最新數據顯示，去年照服人力缺口約5600人，到了今年會增加到12000人。長照專業人才培訓恐怕很難趕上人口老化的速度，透過「時間銀行」的制度，將長照需求轉換為互助工作，透過儲存志工時數的方式，鼓勵中高齡未失能的長輩，以志工的方式投入，經過基礎訓練，協助專業照服員，降低失能家庭負擔。也讓長輩對於長照有更多了解，一旦面臨失能不會陷於恐懼驚慌。更可以將志工時數，在有需求時轉換為專業照顧時數。在有能力照顧他人是可以貢獻己力，在需要受照顧時更能安心成為被照顧者，以制度設計、互助概念，補足現有長照制度的不足。

李彥秀認為，台北市的志工能量充沛，是最有條件可以推動的城市，也希望透過記者會夠拋磚引玉，讓大家對於長照時間銀行有更多討論，由市府或中央政府正式納入制度設計。

(旺報 )