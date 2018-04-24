MLB》達比修連2場「一局爆」 小熊急找病因

達比修有二連爆，小熊教練團還找不到病因。(美聯社)

友善列印
中時電子報

達比修有拿到六年1.26億大約轉戰小熊，但至今先發一勝難求，且連續2場先發都「一局爆」，小熊教練團既煩惱又困惑，投手教練席奇(Jim Hickey)直言，這是個大問題，但到底為何會如此，他現在還找不到答案，「還不到讓人恐慌的程度，但確實有些事是必須關注並處理的。」

回顧達比修近2場先發，4月13日對勇士時，投到第5局被抓投手犯規，隨後狂失4分爆掉；接著4月21日，他再度先發對洛磯，也是第5局遇亂流，單局失5分。達比修連2場「一局爆」，席奇急著替他找病因，但樣本不多，也無法確定一切是否純屬巧合，至今還未找到合理的答案。

達比修直言，那完全是他自己的問題，也需多做努力，「第5局我的投球節奏亂掉，我想我可以靠使用更多變化球，來解決這個狀況。」捕手康崔拉斯(Wilson Contreras)則認為，達比修是在2出局後，心態太過放鬆釀禍，「在大聯盟，無論是幾出局，都必須積極面對打者。」

不過，達比修替自己平反，否認康崔拉斯的說法，「我投每顆球、面對每個打者，無論幾出局，態度都一樣。」席奇則額外提出看法，認為達比修武器很多，卻太仰賴滑球跟速球，而容易被打者看穿，「被連6名打者上壘，通常跟球種選擇及位置有關，我想位置應該是主因。」

達比修二連爆，無論原因為何，小熊總教練麥登(Joe Maddon)暫時不打算做出改變，「我相信他會投出很棒的一季，我們必需保持他的步調，他知道要讓自己變好、變穩定，需要做哪些事，我也會跟他分享一些想法。」

(中時電子報)

NBA》屢次戲耍詹皇 溜馬「吹耳哥… NBA》火箭單節50分 季後賽史上次…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。