MLB》達比修連2場「一局爆」 小熊急找病因

2018年04月24日 11:11 中時電子報 蔡銘仁

達比修有拿到六年1.26億大約轉戰小熊，但至今先發一勝難求，且連續2場先發都「一局爆」，小熊教練團既煩惱又困惑，投手教練席奇(Jim Hickey)直言，這是個大問題，但到底為何會如此，他現在還找不到答案，「還不到讓人恐慌的程度，但確實有些事是必須關注並處理的。」

回顧達比修近2場先發，4月13日對勇士時，投到第5局被抓投手犯規，隨後狂失4分爆掉；接著4月21日，他再度先發對洛磯，也是第5局遇亂流，單局失5分。達比修連2場「一局爆」，席奇急著替他找病因，但樣本不多，也無法確定一切是否純屬巧合，至今還未找到合理的答案。

達比修直言，那完全是他自己的問題，也需多做努力，「第5局我的投球節奏亂掉，我想我可以靠使用更多變化球，來解決這個狀況。」捕手康崔拉斯(Wilson Contreras)則認為，達比修是在2出局後，心態太過放鬆釀禍，「在大聯盟，無論是幾出局，都必須積極面對打者。」

不過，達比修替自己平反，否認康崔拉斯的說法，「我投每顆球、面對每個打者，無論幾出局，態度都一樣。」席奇則額外提出看法，認為達比修武器很多，卻太仰賴滑球跟速球，而容易被打者看穿，「被連6名打者上壘，通常跟球種選擇及位置有關，我想位置應該是主因。」

達比修二連爆，無論原因為何，小熊總教練麥登(Joe Maddon)暫時不打算做出改變，「我相信他會投出很棒的一季，我們必需保持他的步調，他知道要讓自己變好、變穩定，需要做哪些事，我也會跟他分享一些想法。」

(中時電子報)