方便前進大陸？吳茂昆專利申請書填「中國台灣地區」

2018年04月24日 11:16 中時 周毓翔

教育部長吳茂昆爭議不斷，吳茂昆深綠色彩濃厚，曾力挺太陽花學運，吳茂昆昨晚更聲名之所以在美國開設公司，是因為無法接受台灣必須透過大陸才能申請他國專利，才在美國申請PCT專利合作條約，一次涵蓋多國。不過藍委柯志恩今打臉吳茂昆，在申請國際專利的同一天也向大陸送了案子，甚至還自己在申請書上寫「中國台灣地區」，原來說的冠冕堂皇都是為了前進大陸。

吳茂昆昨聲明指出，為避免各國專利申請費，所以在美國申請所謂的PCT專利合作條約，亦即申請通過的專利就可以涵蓋包括美國、日本、中國、歐盟而不必個別國家申請。但台灣並非該國際組織會員國而必須透過大陸申請，「這是我不能接受的。」所以大家才會決定在美國成立一個公司，因此這個公司就單純是為了申請專利的目的。「當然，如果專利申請到了，這個專利的成果，是一定要再回到學校的。」

不過柯志恩今天出示當時吳茂昆的申請書指出，實際上，吳茂昆在送國際專利案同一天，也送了大陸的案子；且吳還說因政治因素在大陸無法用「國立某某大學」，要用個人名義申請。但吳其實可以先獲得學校同意技轉再去大陸申請，吳卻用美國師沛恩公司向大陸申請，且於自寫的文件中的「交叉引用」部份，使用「中國台灣地區」字眼。

柯志恩諷刺地說，「部長說的冠冕堂皇，但為了前進大陸，還真是委屈您了！」

(中時 )