晉升小姊姊！ 夏綠蒂公主萌笑攜手喬治見弟弟

2018年04月24日 11:10 中時電子報 蔡萱

相較於哥哥喬治靦腆微笑，年僅2歲的夏綠蒂活潑大方，讓不少人直呼萌翻天。(圖/美聯社)

英國威廉王子的嬌妻凱特王妃23日上午生下了第3胎，原本是家中最小的夏綠蒂小公主也將多一個姊姊的稱謂，她和哥哥喬治也在凱特王妃出院前，被威廉王子帶到醫院和剛出生的弟弟初次見面，一路上相較於比較害羞的喬治，夏綠蒂不畏大醫院外大陣仗的鏡頭，大方微笑和鏡頭揮手，儼然已有了公主的風範。

為關注凱特王妃生產進度的大批媒體及王室粉絲們，在23日除了見到凱特和威廉帶著新生寶寶和外界亮相之外，也在過程中等到了劍橋公爵一手牽著還穿著校服的喬治小王子、一手牽著夏綠蒂小公主現身醫院門口。

夏綠蒂公主在階梯上回眸一笑，讓不少人直呼太可愛了！(圖/)

威廉王子牽著兒女喜迎他們的新生弟弟。(圖/美聯社)

醫院門口聚集大批媒體。(圖/路透)

相較於睜著大眼靦腆微笑的喬治王子，年僅2歲的夏綠蒂小公主穿著藍色碎花小洋裝，大方微笑並主動活潑地和鏡頭輝揮小手，在小小年紀就展現出王室公主的風範，也讓不少人直呼萌翻天了。

劍橋公爵夫人凱特在歷經5個小時的生產後，於當地時間23日上11點在西倫敦聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）的私人林多院區（Lindo Wing）生下英國王室的最新成員，也就是喬治和夏綠蒂的弟弟，在她出院之前，丈夫威廉王子還特地離開醫院，把這對兒女也帶到醫院探望母親，並且和剛出生的弟弟初次見面。

就在夏綠蒂和喬治抵達醫院不久後，凱特王妃終於在入院7小時後，她氣神極佳、穿著紅色白領洋裝，抱著被包裹在白色布巾裡小王子，和威廉王子一同和鏡頭揮手。

(中時電子報)