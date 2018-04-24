談與綠營關係 柯P：最近打不還手 不還口

台北市長柯文哲。(本報系資料照)

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中時

媒體今報導，周日「反柯大遊行」之後，民進黨北市主委黃承國以及數名議員卻與柯同台參與宮廟聚餐，席間柯還上台唱歌、在黃陪同下逐桌敬酒，與遊行氣氛截然不同。對此，柯文哲今(24日)表示，拜拜、遶境、吃飯這很正常，總不可能大家看到我就全部跑光；當被問到要不要主動表示合作意願？他還反問媒體：「你沒發現我最近打不還手、罵不還口嗎？」

柯文哲說，周日的活動是人家木柵天上聖母廟遶境拜拜，他每年都會去，今年也去了，就是這樣，總不能他一去，大家全部跑光，（一起吃飯）這很正常，大家只好悶著頭把飯吃完；但他也說，氣氛不會尷尬，且其實意識形態對老百姓不是那麼重要，大家吃飯、快樂就好，不要想那麼多。

因行政院發言人徐國勇也到場，看起來更與柯相談甚歡，外界認為這代表黨中央在示好？柯文哲無奈地說，總是要講幾句話，他們不只以前、現在也是好朋友，吃飯時兩個人繃著臉「這是不可能的事情啊！」而且徐以前也是北市議員，他有以前的樁腳在，不要把政治說得這樣。

媒體追問，4年前民進黨選擇禮讓柯，4年後的現在柯是否應該主動表達合作意願？柯文哲回說，自己一開始就講啦，朋友要多敵人要少，「你看我最近打不還手、罵不還口，你沒發現嗎？」

怎麼看反柯、挺柯吵成一團？柯文哲說，世界本來就這樣，吵吵鬧鬧過一天；稱他「大麻煩」的柯建銘、高志鵬，其實都跟他不錯。

(中時 )

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