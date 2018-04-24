反告陳菊誣告 胡文琦再批：勿把民進黨內鬥外部化

2018年04月24日 11:35 旺報 潘維庭

前國民黨發言人胡文琦被控涉嫌影射總統府秘書長陳菊擔任高雄市長期間，濫用行政資源介入立委林岱樺囑託案件調查，遭陳菊提告妨害名譽。日前，胡文琦到北檢反告陳菊誣告，24日胡文琦再引用媒體報導表示，要請問前行政院秘書長、現任國發會主委陳美伶，「那一天妳幫誰情蒐？林全？陳菊？還是賴清德？」

胡文琦指，去年四月的記者會上「合理懷疑」陳美伶，疑似在去年3月6日命令部屬蒐集同黨立委林岱樺的問政資料，「提供給某個上級長官，以作為高雄市長初選的操作議題。」

胡文琦稱，這個轟動一時的案子，原本是民進黨「茶壺內的風暴」，沒想到竟演變成陳菊控告自己的鬧劇，更儼然成為她北上升官的「伴手禮」。

胡文琦重申，當時自己在國民黨中央黨部，針對該案召開記者會的內容都是有所依據，也會在司法體系內尋求公平的判決，「我不會像陳菊一樣躲起來地聲言『不要太考驗我』，濫用總統府秘書長的綠官官威，濫用司法訴訟的資源，來達成政治鬥爭噤聲的目的。」

胡文琦舉美麗島電子報當時的報導為例證，指「林岱樺被同黨同志情蒐，並非完全出自藍營的爆料，反而是具有綠營背景的媒體有著深入報導」。

該報導指，106年3月6日行政院秘書長陳美伶，在當天以口頭通知方式，要求行政院公共關係處的莊麗蘭處長，在1個小時內，提供林岱樺105年5月20日至106年3月6日處理過的協調會資料。由於時間緊急，莊麗蘭找了幾名同仁協助處理，但因資料太多，總計約50、60件，莊處長還特別向協助的同仁表示，秘書長（指陳美伶）交代不用全部都要，只要「林岱樺親自主持過的協調會資料」即可。

報導稱，當資料準備齊全後，約莫在當天下午5點鐘，莊處長就親自帶著這本資料前往行政院交給陳美伶。結果，在莊處長離開後約半小時，陳美伶又打了電話給莊處長表示還要再追加一份，因為一份是要「給人家」的。由於這份資料的製作與傳遞，既無簽呈，也沒有收發文憑證，因此，這名莊處長為求慎重起見，除了再送一份資料給陳美伶外，自己其實也多印了一份放在辦公室。

胡文琦質疑，根據這段報導，要請問陳美伶一個關鍵問題：請問是誰指示妳情蒐立委的資料？又把資料交給了誰？「是當時的林全院長？你的老闆賴清德？還是外傳的陳菊市長、總統府秘書長？請陳主委公開回應這個問題，如果你是聽命行事，也應還你一個公道。」

胡文琦也認為，當一個具有濃厚綠營色彩的媒體，爆料陳美伶為高雄市政府情蒐，陳菊不是控告綠的媒體，反而是控告藍營發言人，這樣不是很可笑嗎？「文琦在此要再次呼籲陳菊花媽，不要把民進黨內的鬥爭『外部化』，如果真要興訟，請先控告你的黨內同志吧！」

(旺報 )