今年漢光演習 將徵召民用無人機執行偵蒐

2018年04月24日 11:49 中時 呂昭隆

國防部上午公布今年漢光34號演習規劃，其特色是不再預設未來的戰場情境，以現在的兩岸軍事態勢為依據，此外，無人機（UAV）偵蒐，首次將國內科技公司之民用無人機及航控人員，納入陸軍部隊協力作戰，執行戰場偵蒐、目標標定、效果監視等戰術行動。

機場跑（滑）道搶修，亦採「整廠」人、裝併徵之「系統式」動員，徵召臺中清泉崗附近營造廠全廠機具及操作人員納入軍勤編組，實施機場跑（滑）道搶修。

指管通信中斷備援：整合民間資通能量，運用民營電信公司基地臺，維持各級部隊指管暢通，並藉民用型戰術APP建立作戰共同圖像，使各級指揮官能密切掌握部隊，肆應戰況靈活調整部署。

以下是「國軍107年『漢光34號演習』規劃」說明：

「漢光演習」為國軍最重要之戰備演訓，目的在落實「整體防衛構想」，提升三軍聯合作戰訓練成果。今（107）年「漢光34號」演習規劃於5、6月份，區分「電腦輔助指揮所演習」與「實兵實彈演練」兩階段實施，分述如后：

一、電腦輔助指揮所演習：

規劃於4月30日至5月4日，運用「聯合戰區層級模擬系統」，在統裁部管制下，採對抗模式，模擬攻擊軍對臺作戰行動，防衛軍因應敵情實施5天4夜晝夜連續對抗演練，以磨練各級指揮官應變處置、決心下達及幕僚指參作業能力。本次電腦輔助指揮所演習特色摘陳如下：

（一）結合「整體防衛構想」演練：

本次演習將整體防衛構想融入想定設計，訓練三軍部隊遂行防衛作戰任務，發揮聯合作戰效能。

（二）強化聯合作戰能力：

本次演習不同以往以驗證固安作戰計畫適切性為主軸，不將勝負成敗作為演習執行成效，今年依臨機戰況召開作戰會議，落實指參作業程序演練，以增進各級指揮官因應突發狀況處置及參謀計畫作業能力。

二、實兵實彈演練：

規劃於6月4日至8日，採三軍聯合對抗模式，在統裁部管制下，由攻擊軍模擬敵對我三棲突擊進犯，防衛軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，實施「實兵對抗、實彈射擊、實戰演練」，置重點於整合全民總力，遂行聯合作戰攻防對抗，特點報告如下：

（一）仿真實戰作為：

為符合戰場實況，突破單一場地聯合實彈射擊模式，依作戰進程設計想定，在我所屬海、空域及北、中、南部地區，採「仿真」、「實彈」、「實戰」之模式，執行連續24小時晝夜實兵對抗演練。

（二）整合全民總力：

依全民防衛動員機制，整合與運用民間資源，發揮全民總力支持防衛作戰，以因應戰時之所需，特點臚列如下：

１、無人機（UAV）偵蒐：首次將國內科技公司之民用無人機及航控人員，納入陸軍部隊協力作戰，執行戰場偵蒐、目標標定、效果監視等戰術行動。

２、跑（滑）道搶修：採「整廠」人、裝併徵之「系統式」動員，徵召臺中清泉崗附近營造廠全廠機具及操作人員納入軍勤編組，實施機場跑（滑）道搶修。

３、指管通信中斷備援：整合民間資通能量，運用民營電信公司基地臺，維持各級部隊指管暢通，並藉民用型戰術APP建立作戰共同圖像，使各級指揮官能密切掌握部隊，肆應戰況靈活調整部署。

４、強化後備戰力：結合聯合反空（機）降戰場景況，運用後備編管之常備兵役軍事訓練退伍役男實施反空（機）降；另由軍事勤務隊執行工事、阻絕設置等基地防衛作戰任務，具體實踐軍事動員效能。

５、結合「萬安演習」：本次演習首次將「萬安演習」納入實施；另由國防部空軍作戰指揮部運用「空中威脅告警系統」，結合防空警報發布訊息，遂行防空演練，以凝聚全民國防與居安思危共識。

（三）擴大海巡、空勤兵力參演：

在「整體防衛構想」指導下，今年首次納編海巡多艘艦艇，與海軍共同執行操演，另將空勤總隊納入聯合反空（機）降作戰演練，以強化雙方作戰默契。

（四）開放參觀及媒體採訪課目：

１、課目：聯合反空（機）降作戰演練。

２、時間：6月7日0730至0920時。

３、地點：臺中清泉崗基地。

參、結語

為落實臺澎防衛作戰全方位戰備，國軍將秉「求精求實、從嚴從難」原則，在既有軍事作戰能量基礎上，藉年度「漢光演習」，強化各級指揮官及參謀人員聯合作戰指管能力，精熟不對稱戰術戰法，以發揮「以小搏大、以弱擊強」之關鍵戰力，並持恆戮力戰訓本務，積極從事各項建軍備戰工作，以建構符合防衛作戰可恃之國防武力，確保國家整體安全。

(中時 )