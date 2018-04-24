《全台最速報》王晨佑勇奪田徑全能金牌 締造全國U20新紀錄

2018年04月24日 11:25 中時電子報 綜合報導

◎王晨佑勇奪田徑全能金牌 締造全國U20新紀錄

107年全國中等學校運動會各項賽程持續在台中市進行，代表台南參賽的永仁高中王晨佑在高中男子組田徑全能項目中表現優異，獲得高達7198分總成績，飆破大會紀錄成績(7001)，締造全國U20新紀錄，再添一面金牌，並完成個人在全中運的全能項目3連霸，立下田徑賽場上難以超越里程碑，王晨佑將於6月前往日本岐阜參加亞青賽，有機會在國際舞台展現佳績。

◎燿華電子宜蘭廠一再違規 陳金德：不排除命其停工

燿華電子宜蘭廠近期兩度被宜蘭縣政府環保局查獲違反水汙法，代理縣長陳金德24日在主持議會議時表示，燿華電子透過「繞流排放」方式逃避水汙費，違法情節重大，依水汙法得命其停工，但考量此次查獲燿華宜蘭廠所排放的汙水是已經處理過的廢水，以及宜蘭縣的產業環境，縣府先重罰372萬元，如果再被查獲有此行為，不排除立即命其停工。

◎國道案肇事司機連22天出勤 勞工局重罰業者300萬

針對24日國道重大車禍案，高市勞工局當天派員稽查陸姓肇事司機所屬「聯全通運股份有限公司」，位於高雄市路竹區營業處所進行勞檢，初步發現陸男從4月1日至22日竟連續出勤22天，期間毫無例休，嚴重違反勞基法，加上過去聯全通運也發生勞工連上工7天、未給付假日工資等違規，此次勞工局決議加重裁處，重罰300萬元。

◎桐花祭開跑 銅板價好客上好茶

2018花見浪漫台3線新竹縣客家桐花祭系列活動，「2018新瓦屋好客上好茶」，此次活動將於5月20日上午11時新瓦屋客家文化保存區溫馨登場。新竹縣長邱鏡淳表示，此活動搭配新竹在地茶，包含茶道展演、享樂茶席、音樂會、兒童劇表演、茶市集、胖卡市集、玩泡泡體驗，歡迎攜家帶眷來新瓦屋一同品茶。

(中時電子報)