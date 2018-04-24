轉傳淫片影射李婉鈺 小英菲國後援會召集人判刑4月定讞

小英菲律賓後援會召集人謝世英，前年在網路轉傳一段性愛影片影射李婉鈺，被依散布猥褻影像罪判刑4月、可易科罰金定讞。(中央社資料照)

友善列印
中時

蔡英文總統競選時的菲律賓後援會召集人謝世英，前年在網路轉傳一段性愛影片，並誣指男女主角是民進黨立委劉建國與新北市議員李婉鈺，謝男辯稱「食色性也、與他人名譽何干」，高院維持一審判決，將謝男依散布猥褻影像罪判刑4月、可易科罰金定讞。

73歲的謝世英在菲律賓設立豬飼料公司，他與民進黨關係深厚，2016年1月總統副總統及立委大選時，謝男擔任蔡英文的菲律賓後援會總召，也被提名擔任民進黨不分區立委。

判決指出，2016年6月3日謝男從菲律賓返台，他在當天下午3點多搭乘高鐵回台中途中，在他的手機收到友人以LINE傳送「李婉玉劉建國」文字及某不詳男女性交猥褻性愛影片，謝男明知影片中的男女並非李、劉，卻加以轉傳。

謝男用他的手機將影片傳送到共有92人的泰國小英總統後援會的LINE群組，以此方式讓多數人觀覽、聽聞，劉建國得知後報警，警方查出轉傳影片者是謝男將他移送法辦，台北地院將謝男判刑4月，他不服提上訴。

謝辯稱原本打算將影片傳送給民進黨東南亞黨部主任，但因誤傳才傳送到群組，沒有誹謗劉建國的惡意；食色性也，影像縱使影射性行為，只是不應散布與他人名譽何干，因非屬猥褻文字及影像，不構成散布猥褻影像罪。

高院認為，謝男傳送的影片只涉及個人性生活私德而與公共利益無關，他的行為足以詆毀劉建國名譽及貶損其社會評價，構成加重誹謗罪，從一重論處散布猥褻影像罪，將謝男判處4月徒刑、可易科12萬元確定。

(中時 )

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