人妻揮刀斬畸戀 小王竟性侵強拍性愛片

人妻斷不倫戀，遭到小王報復，性侵拍下性愛片。(示意圖/達志影像)

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中時

台東廖姓男子與人妻發生婚外情，3年前因對方提議分手，他竟強索分手費3萬元又予以性侵，然後再偷拍性愛影片張貼在臉書上供人觀賞；最高法院考量廖男犯後否認部分犯行，且未與被害人達成和解，將他判囚5年2月，另可易科罰金部分判刑7月定讞。

擔任影像攝影師的未婚廖男，在2015年5月間與被害女子交往成為男女朋友，2個月後被害女子因恐婚外情曝光影響其自身婚姻，於是向廖男提議分手，不料廖男不從竟出言恐嚇要求3萬元分手費及封口費，否則他要將婚外情之事及紀錄檔案告知她的丈夫。

被害女子因心生恐懼，以分期付款的方式付錢給廖男，沒想到廖食髓知味要求她與之發生性關係，她受脅迫就範，過程中廖男以手機偷錄性愛影片，再將影片擷取圖片放在臉書上，供不特定人得以觀看，被害女子的親人看到認出轉告她。

廖男再次恐嚇要求被害女子勒索錢財，她因不堪屢次被威脅報警求助，並與廖男約定在超商交付款項，廖前往取款遭現場埋伏的員警以現行犯逮捕移送法辦，檢方偵結後將廖男以妨害性自主等罪起訴。

歷審認為廖男以分手費、封口費為由，恐嚇被害女子交付金錢後，又為逞其私慾恫嚇對方加以性侵，所為殊值非難，且迄今廖男未與被害人和解，犯後否認部分犯行，將他判刑5年9月，其中7月部分可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )

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