影》「怪力男」史坦頓這轟 讓雙城外野手站著看

2018年04月24日 11:34 中時電子報 林宋以情

So throwing hanging breaking balls to Giancarlo Stanton usually doesn’t end well pic.twitter.com/rVa2DBonUU — The Sports Quotient (@SportsQuotient) 2018年4月24日

熬過50打數無開轟紀錄，洋基「怪力男」史坦頓24日面對雙城轟出四戰第2轟、本季第5轟，日籍強投田中將大6.2局僅被敲3安，桂格瑞斯(Didi Gregorius)8局下滿貫炮，攜手率領洋基14比1大勝雙城。

不轟則以一轟驚人，史坦頓5局下這轟飛行435英呎(約132.5公尺)，是洋基本季第4遠距離，球一轟出外野手根本不追，目送球飛越全壘打牆。洋基本季最遠轟同樣是「怪力男」的紀錄，對光芒轟出飛行近458英呎(140公尺)。

史坦頓21日對藍鳥才打破50打數無開轟紀錄，近四戰總算有起色，24日更繳出生涯第6度4支4含一發陽春炮，上回史坦頓單場4支4已經是2016年7月24日對大都會。

史坦頓說，「感覺在打擊區上更自在了，球看得更清楚，有更好的揮擊，我經歷些過程慢慢建立起來。」

(中時電子報)