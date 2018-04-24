打臉吳茂昆！ 美官方資料：他是師沛恩共同出資人

圖為教育部長吳茂昆甫上任不久，即爆出多起爭議事件。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

（12：30 教育部回應）吳茂昆有無在美設立生技公司，美國官方資料會說話！教育部吳茂昆昨（23）日晚間聲明提到，他是發明人不是公司負責人，但美國官方資料公開揭露，除了歐陽彥堂為師沛恩負責人，其他成員還包括吳茂昆、謝蕙雯、史閎元、翁慶豐。而美國法令規定，Member代表共同出資者，得共同承擔營運責任。

對此，教育部稍早回應，公司成員並非是負責人，吳茂昆在美國或是台灣的師沛恩公司並沒有任何職稱，僅是提供技術

師沛恩在美國登記公司名稱為 Spiranthes Biotech, LLC，於105年8月成立，至今2年來仍持續運作中。有關吳茂昆在此師沛恩的身分，經媒體追查，絕非他在聲明中清描淡寫的發起人角色。

聯合報報導，California Secretary of State網站所揭露的美國師沛恩公司資料，在其第2頁列出公司所有成員(Members)名單，除了負責人JAMES OYANG（歐陽彥堂），還有4個成員包括吳茂昆、謝蕙雯、史閎元、翁慶豐，4人皆是東華綬草研究成果的「發明人」。依據美國法規，LLC形式的公司Member，其實就是代表共同出資者，也是共同承擔營運責任。

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經比對查證，2015年8月師沛恩公司在美登記時，吳茂昆已離開東華大學校長職務，但具有中研院物理所特聘研究員資格，而翁慶豐目前仍為東華大學生科系暨生技研究所教授，兩人被質疑違反公務員服務法第13條。

(中時電子報)

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