科技部長陳良基勁裝出場 端高額獎金找駭客

2018年04月24日 11:42 中時 鄭郁蓁

5G物聯網時代來臨，資訊威脅變得無所不在，科技部長科技部陳良基今天以駭客任務勁裝打扮，端出2千萬元創業金，舉辦「科技大擂台2:AI資安攻防戰」開放提案競賽，盼以高獎金激發年輕人提案，為企業解決產品潛在威脅，提出資安的攻、防戰術。

科技部部長陳良基今特地以駭客任務造型亮相，展現親民作風，他表示，。AI的時代，所有的判斷都是電腦來判斷，一旦被「駭」就會造成嚴重錯誤。台灣日前ATM系統遭盜，以及科幻電影中車子都不是主人操控而是系統操控，在在都顯示，物連網元件，只要有CPU就有程式以及來源操控，資料本身的保護成為科技發展關鍵，全面從硬體到軟體提升資訊安全刻不容緩。

陳良基表示，競賽徵件即日起開跑，持續至六月，舉凡「提升物聯網安全性」或是提出「開發人工智慧物聯網攻防技術」有關的主題都能提出，提案將由科技部籌組的專家顧問團，依照類型尋覓資安專家擔任評審。

擂台除了開放提案競賽外，企業也可以提出資安問題以及額外獎金，激勵高手獻策，由團隊協助解決產品潛在威脅，力旺電子公司並率先響應。

此外，科技部在競賽前，也舉辦熱身賽，支持由台灣駭客協會在七月舉辦的密室脫逃、解謎、和教學活動，讓參賽者挑戰生活中各種物聯網裝置，如燈泡、門禁系統、印表機等，深入簡出學習。

10月將於臺南沙崙自駕車封閉式場域，以邀請賽的形式，舉辦智慧路口實際場域的資安檢測。

台灣駭客協會發言人李倫銓表示，萬物皆連網，萬物皆可駭，但現在需要有更嚴謹的人才培訓以及模式。參賽團隊可以透過訓練，扮演駭客、精通破解技術的檢調人員、企業資安專家等。

(中時 )