每艘8百億 美海軍將加速打造維吉尼亞級核子潛艇

2018年04月24日 11:46 中時電子報 李靖棠

據美國防衛新聞（Defense News）報導，為維持海上戰力、美國海軍（US Navy）擬加速打造新型的核動力潛艇，不僅將建造速度、也打算讓麾下5艘現役潛艇延長服役壽命。目前擁有52艘核動力潛艇的美軍，預計在2028年下降至42艘，這對於致力維持66艘現役潛艇的美軍來說，確實是一大警訊。

報導中指出，海軍為了加速打造潛艇，目前已著手將原需84個月興建工程的維吉尼亞級核動力潛艇（Virginia-class submarine），大幅縮減為74個月，最終目標則是降至66個月，讓潛艇生產進度得以大幅超前。

美軍維吉尼亞級核子潛艇首號艦維吉尼亞號。（圖/美國海軍）

作為冷戰時代海狼級潛艦（Seawolf class）的低成本取代方案，維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍第一艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦，由紐波特紐斯造船、通用動力電船兩家造船廠聯合建造，預定計畫共生產30艘。排水量為7,900公噸、艦身全長115公尺，潛行最高速度可達32節，能搭載12枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）和各式水雷。目前一艘實際成本約為27億美元（約800億台幣），目前最新兩艘下水未服役的是：南達科他號（USS South Dakota）和印地安納號（USS Colorado）。

聯邦眾議員喬·科特尼（Joe Courtney）表示，「即時擴大海軍艦隊非常重要，未來時間與交付速度將成為海軍與承包商之間最重要的一環。」除了既定維吉尼亞級潛艇新一批興建批次將獲國會批准後，美國海軍也打算讓手中5艘洛杉磯級潛艇（Los Angeles class）延壽十年，藉此填補新潛艇交付不及的空窗時間。

(中時電子報)