每艘8百億 美海軍將加速打造維吉尼亞級核子潛艇

美軍維吉尼亞級核子潛艇明尼蘇達號當時興建過程。（圖/美國海軍）

友善列印
中時電子報

據美國防衛新聞（Defense News）報導，為維持海上戰力、美國海軍（US Navy）擬加速打造新型的核動力潛艇，不僅將建造速度、也打算讓麾下5艘現役潛艇延長服役壽命。目前擁有52艘核動力潛艇的美軍，預計在2028年下降至42艘，這對於致力維持66艘現役潛艇的美軍來說，確實是一大警訊。

報導中指出，海軍為了加速打造潛艇，目前已著手將原需84個月興建工程的維吉尼亞級核動力潛艇（Virginia-class submarine），大幅縮減為74個月，最終目標則是降至66個月，讓潛艇生產進度得以大幅超前。

美軍維吉尼亞級核子潛艇首號艦維吉尼亞號。（圖/美國海軍）

作為冷戰時代海狼級潛艦（Seawolf class）的低成本取代方案，維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍第一艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦，由紐波特紐斯造船、通用動力電船兩家造船廠聯合建造，預定計畫共生產30艘。排水量為7,900公噸、艦身全長115公尺，潛行最高速度可達32節，能搭載12枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）和各式水雷。目前一艘實際成本約為27億美元（約800億台幣），目前最新兩艘下水未服役的是：南達科他號（USS South Dakota）和印地安納號（USS Colorado）。

聯邦眾議員喬·科特尼（Joe Courtney）表示，「即時擴大海軍艦隊非常重要，未來時間與交付速度將成為海軍與承包商之間最重要的一環。」除了既定維吉尼亞級潛艇新一批興建批次將獲國會批准後，美國海軍也打算讓手中5艘洛杉磯級潛艇（Los Angeles class）延壽十年，藉此填補新潛艇交付不及的空窗時間。

(中時電子報)

文章來源：US Navy gearing up for boost in submarine production

更多精彩新聞請見軍事頻道！
今年漢光演習 將徵召民用無人機…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。