市府解編關渡保留區 柯P挨轟「紅樹林殺手」

2018年04月24日 12:07 中時 陳燕珩

台北「關渡自然保留區」劃為自然地景32年，因紅樹林生長茂密影響防洪、水鳥棲息，北市府提出解編3方案，擬縮小保留區範圍。但議員王鴻薇、闕枚莎和徐弘庭質疑，解編自然保留區是「史無前例」，最嚴重可能影響8成紅樹林面積，且解編範圍涉及8公頃私地，質疑市府為利益犧牲環境，根本是「紅樹林殺手」。

關渡自然保留區面積55公頃，1986年依文資法劃為自然地景，禁止任何砍伐、變更行為。多年來因紅樹林生長茂密，陸域化嚴重，又礙於文資身分無法處理，因此市府決定將部分保留區解編，藉以疏伐紅樹林。

闕枚莎指出，北市動保處日前委外研究，提出解編3方案，A、B、C案分別解編18％、35％、69％保留區面積，將分別減少22％、45％、81％紅樹林面積，但事前未與地方充分溝通，也沒召開跨局處會議，過程相當粗糙。

王鴻薇也說，當初市府20億徵收土地，很艱難才畫成自然保護區，現在一句話就要解編，過去史無前例。她強調，3案中的C案影響甚大，將砍掉8成紅樹林面積，生態環境將大受影響。

徐弘庭質疑，保護區範圍有8公頃私地，解編涉及龐大的利益，難道市府為了開發，就能犧牲環境保護嗎？他諷刺，市長柯文哲自稱是環保的擁護者，現在卻帶頭解編保護區，硬生砍掉8成紅樹林，根本在打臉自己。

動保處副處長葉明穎解釋，關渡自然保留區設立目的是保護水鳥，現在紅樹林生長面積超過56％，不利水鳥棲息，加上會影響社子島防洪，卻受限文資法無法做任何變動，才希望將部分範圍畫出保留區，進行適度的疏伐。事前都有跟在地民眾溝通，也召開專家會議才擬出方案，通過後還須送中央審議。

動保處產業保育組長林立容補充，目前3方案中僅C案會將私有地畫出保留區範圍，但即使畫出去，該處仍受國家濕地保護，私地主也無法開發。

(中時 )