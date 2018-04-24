超音波難判病情 馬偕送電腦斷層掃描儀至吉里巴斯

2018年04月24日 12:01 中時 鄭郁蓁

馬偕紀念醫院繼2016年協助吉里巴斯建置第一個加護病房後，日前遠渡重洋致贈一台電腦斷層掃描儀(Computed tomography,CT)至吉國，協助該國以更高階的醫療檢查設備，讓民眾可以在更完善且全面性的檢查下，獲得更精準的治療，以提升其照護品質。

馬偕紀念醫院2006年與南太平洋島國吉里巴斯中央醫院締結為姐妹院，有感於該國仍十分乏急重症的醫療專業，自2014 年起每年派遣一名專科醫師長駐當地「台灣醫衛中心」，協助當地緊急醫療處置 。

馬偕紀念醫院國際醫療中心主任徐永偉表示，在捐贈CT之前，吉國醫療只有X光及超音波，可做為診斷前的檢查工具，但對於疾病的精確診斷仍然十分困難，特殊病情的病人得轉送至鄰近的斐濟，藉由CT檢查以協助診斷，過程不僅耗時費錢，更重要的是「病人太辛苦了」。

因此馬偕醫院去年7 月新竹馬偕紀念醫院汰舊換新一台CT ，9月即運送至吉里巴斯，同月吉國派遣技師Tusela Uriam赴馬偕受訓，他也是目前吉國唯一能操作CT的技師。

馬偕醫院表示，今年初廠商工程師並親自前往吉國指導操作，經過一連串的訓練過程後，4月儀器裝置測試完成開始運作，至今已為13名病人完成檢查。

除了吉國技師肩負操作任務外，所有拍攝的影像資料均以電腦雲端作業模式，由馬偕紀念醫院放射科完成判讀，其中幾位病人診斷為出血性中風、腦瘤、腹部腫瘤等，後續則由吉國醫師進行醫療處置。

(中時 )