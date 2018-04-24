超音波難判病情 馬偕送電腦斷層掃描儀至吉里巴斯

吉里巴斯患者使用電腦斷層做檢查。圖／馬偕醫院提供。

友善列印
中時

馬偕紀念醫院繼2016年協助吉里巴斯建置第一個加護病房後，日前遠渡重洋致贈一台電腦斷層掃描儀(Computed tomography,CT)至吉國，協助該國以更高階的醫療檢查設備，讓民眾可以在更完善且全面性的檢查下，獲得更精準的治療，以提升其照護品質。

馬偕紀念醫院2006年與南太平洋島國吉里巴斯中央醫院締結為姐妹院，有感於該國仍十分乏急重症的醫療專業，自2014 年起每年派遣一名專科醫師長駐當地「台灣醫衛中心」，協助當地緊急醫療處置 。

馬偕紀念醫院國際醫療中心主任徐永偉表示，在捐贈CT之前，吉國醫療只有X光及超音波，可做為診斷前的檢查工具，但對於疾病的精確診斷仍然十分困難，特殊病情的病人得轉送至鄰近的斐濟，藉由CT檢查以協助診斷，過程不僅耗時費錢，更重要的是「病人太辛苦了」。

因此馬偕醫院去年7 月新竹馬偕紀念醫院汰舊換新一台CT ，9月即運送至吉里巴斯，同月吉國派遣技師Tusela Uriam赴馬偕受訓，他也是目前吉國唯一能操作CT的技師。

馬偕醫院表示，今年初廠商工程師並親自前往吉國指導操作，經過一連串的訓練過程後，4月儀器裝置測試完成開始運作，至今已為13名病人完成檢查。

除了吉國技師肩負操作任務外，所有拍攝的影像資料均以電腦雲端作業模式，由馬偕紀念醫院放射科完成判讀，其中幾位病人診斷為出血性中風、腦瘤、腹部腫瘤等，後續則由吉國醫師進行醫療處置。

(中時 )

科技部長陳良基勁裝出場 端高額… 「尋螢客」看過來！海大火金姑30…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。