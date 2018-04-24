瓊瑤遭揭10大奪夫內幕！沈默一天以「岳飛為秦檜謊言所害」回應了

平鑫濤前妻林婉珍（左）出書揭瓊瑤奪夫內幕。（皇冠出版社提供、資料照）

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中時
師父與徒弟的視頻對話。（翻攝瓊瑤臉書）

皇冠文化集團創辦人平鑫濤前妻林婉珍新書《往事浮光》，以五斗櫃情書、午夜電話、牛肉乾、車禍、旅歐1個月、揉爛的《紫貝殼》書封、上班約會、出國買衣服、秀新衣服、大紅色窗簾等10大內幕，揭露瓊瑤當年如何逐步介入她與平鑫濤的婚姻，瓊瑤在沈默一天後，24日上午在臉書以「岳飛為秦檜謊言所害，忠臣居然送命」一段文字，以及和尚師徒視頻對話，意有所指反擊林婉珍的十大指控。

瓊瑤臉書發文先是悼念22日病逝的導演好友劉立立，「前晚睡不著，三更便醒，一直挨到天亮起床，知道劉姐走了，這一天並不安寧，思念劉姐，也想到一些『前人種樹後人乘涼』的問題，不勝感慨。岳飛為秦檜謊言所害，忠臣居然送命。岳飛是宋朝名將，卻也有極好的文采。我在這兒錄下他的一闕詞，正是我的心情寫照。至於下面的視頻，我命名為『問世間情為何物？』有深深哲理，細看！細思！」她附上的詞是岳飛的《小重山》：「昨夜寒蛩不住鳴，驚回千里夢，已三更。起來獨自繞階行，人悄悄，窗外月朧明。白首為功名，舊山松竹老，阻歸程。欲將心事付瑤琴，知音少，弦斷有誰聽？」還附註「p.s：第三行寫的是鑫濤」。

至於瓊瑤分享的《問世間情為何物？》視頻中，「分開只因為，它們不再合適啦」、「分手就是分手，錯對…沒有意義」等師父與徒弟的對話，則應該就是她對林婉珍指控的淡然回應。

節錄影片對話如下：

徒弟：師父，葉子離開樹，是樹對它不好嗎？

師父：不是。

徒弟：那是風搶走了它？

師父：也不是。

徒弟：那它們在一起好好的，為什麼要分開呢？

師父：分開只因為，它們不再合適啦

徒弟：不再合適？那…是誰錯了？

師父：離開就是離開，分手就是分手，錯對沒有意義。不再合適的兩個人，與其耗盡對方養分一同枯萎，不如坦然聚散各自相安，一切的一切都要看緣份哪。

(中時 )

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