史上首例！台裔名醫領軍 美傷兵重振雄風

2018年04月24日 12:09 中時電子報 楊幼蘭

一名原本派駐阿富汗，卻因爆炸受傷，失去男性重要部位的美國軍人，在台裔名醫李為平領軍的美國醫學團隊巧手下，完成了史上首例完整移植陰莖與陰囊的手術，得以重振雄風，找回自信。

據《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）報導，目前這位傷兵復原狀況良好，預料本周就能出院。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院台裔美籍教授兼整形重建手術主任李為平（W.P. Andrew Lee）說：「我們對他徹底康復後，能重獲幾乎正常的泌尿與性能力，感到相當樂觀。」

據法新社報導，李為平說，患者幾年前在阿富汗時，因爆炸裝置爆破而受傷。這名美軍說，自己的傷勢令人難以置信，也難以接受。不過，他們並沒有公開相關事件的細節。

校方在聲明中說，團隊3月26日進行了長達14小時的手術，由9名整形外科醫師，以及兩名泌尿科醫師操刀。

據路透報導，包括陰莖整體，不含睪丸的陰囊與部分腹壁等，都來自一名已故捐贈者。

以往只有成功移植陰莖的案例，如今能完整移植陰莖和陰囊，對醫界來說，堪稱是一大進展。

(中時電子報)