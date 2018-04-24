美新任太平洋司令：如不增兵 美軍在亞太擋不住中國

2018年04月24日 12:45 中時 楊家鑫

近來中國大陸軍演不斷，引起外界關注。大陸觀察者網引述外媒報導稱，候任美國太平洋司令部司令戴維森日前公開呼籲，美軍各大軍種都需要增加在亞太前沿的部署兵力，以跟上中國快速現代化的腳步。他說，中國已經能夠有效控制南海，並且可以向美國在整個亞太區域的軍事存在發起挑戰。

大陸觀察者網引述美國《防務週刊》網站24日報導指出，在上周舉行的美國參議院軍委會聽證會上，戴維森就曾表示，他將按照2018版國防戰略，加強美國在「印太地區」的戰備狀況，他稱這些行動是為了「確保提高部署在西太平洋地區的部隊的持續戰備狀況，以跟上中國快速現代化的腳步。」

戴維森指出，亞太地區的戰略環境之下，美軍發展和部署有能力「抵抗中國在這一地區擴大影響」的軍力很有必要。他還認為，目前中國在南海的部署明確表明，中國正在有步驟，深思熟慮的推進其「一帶一路」戰略。

戴維森表示，鑒於印太地區的距離因素，美國不能僅僅依靠美國本土的部隊快速馳援，這不足以阻止中國的攻擊或者造成既成事實。他認為，太平洋司令部必須充實一線力量，才能有效在印太地區遏制中國。

他認為，目前前線部署和輪流部署的部隊，在整個太平洋司令部任務區內部署的兵力都嚴重不足。現有的兵力結構和軍事存在「不足以對抗印太地區的威脅。」

關於太平洋司令部需要增加的能力，他認為，需要「一種融合遠端、高速、致命性能，以及生存性和精確性的彈藥，這種導彈需要裝備在戰艦、潛艇、巡邏飛機，以及陸基飛機，如轟炸機和戰鬥機上。」

此外，還需要數量上能夠壓倒對手的第五代戰鬥機，以及與之配套的加油機和運輸機，在近期內，如果要在「區域拒止」環境下取得優勢，這些新裝備、新能力的加強都是必須的。

(中時 )