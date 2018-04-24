「尋螢客」看過來！海大火金姑30日登場

海大螢火蟲季，將在30日至5月9日每晚6時至9時，於海大校園的龍崗生態園區開放參觀。（海大提供）

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一年一度的國立台灣海洋大學螢火蟲季，將在30日至5月9日每晚6時至9時，於海大校園的龍崗生態園區開放參觀，海大表示，每晚都會舉辦3場螢火蟲生態解說導覽活動，由於每年都會吸引到數千人前來賞螢，呼籲民眾報名把握機會報名，並希望大家能夠更了解「火金姑」的生態知識以及體認環境保育的重要性。

海洋大學龍崗生態園區自然生態資源豐富，每年4至5月都有大量的螢火蟲在林間飛舞，為推廣生態保育觀念，海大自2000年開始舉辦螢火蟲季系列活動，免費提供解說導覽服務，希望透過螢火蟲生態解說及導覽，倡導賞螢保育觀念及正確知識，同時推廣自然生態環境教育，是台灣北部都會區熱門的賞螢活動。

海大表示，螢火蟲是水質和環境指標昆蟲之一，而龍崗生態園區沒有過多的人為設施，鮮少人為的破壞，自然生態環境保存完整，非常適合螢火蟲生長，每年春末夏初螢火蟲繁殖期間，都有大量的螢火蟲發生。

海大課外活動指導組表示，在螢火蟲季期間，龍崗生態園區會進行賞螢人數管制，民眾必須報名並在展示廳集合，由解說員帶領才能上山賞螢，每晚有3場免費解說導覽服務，分別在晚間6、7、8時，開放網路預約報名50名及現場報名50名。另外，在假日上午10時30分及下午2時30分別加開1場。

除了賞螢活動外，螢火蟲季期間在展示廳還有舉辦生態展，展示內容包括生態解說海報、照片及各式生物活體展示，以及代表性的龍崗生態園區原生物種、蝴蝶、螢火蟲、基隆特色生物、海洋生態及保育等。

海大提醒民眾，在賞螢時不要干擾到螢火蟲，不要開燈、不要破壞環境、不要捕捉螢火蟲、更不要留下垃圾，這樣才能夠年年都來參加這個賞螢的生態饗宴。相關活動訊息請上海洋大學課外活動指導組網頁查詢，網址：http://www.stu.ntou.edu.tw/sc/，或洽(02)24622192分機1076王竣賢先生。

(中時 )

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