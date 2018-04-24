不只甜甜圈！Mister Donut日式糰子 今開賣

2018年04月24日 12:26 工商 劉馥瑜

Mister Donut全新「小玉糰子系列」，共4種口味，日式醬油、蜜紅豆、黑須豆香及蜜抹茶。攝影／劉馥瑜

Mister Donut歡樂5Q甜甜圈及最新聯名包裝。攝影／劉馥瑜

Mister Donut於7-ELEVEN店中店獨家販售的「幸福小禮盒」，以波堤為基底，共有蜜糖、藍莓、優格、黑巧克力、草莓、優格棉花糖等6種口味。攝影／劉馥瑜

知名日系甜甜圈品牌Mister Donut，因應國人對日式和風點心的喜好，以及多樣化甜點的需求，推出全新升級的「小玉糰子系列」，共有「日式醬油」、「蜜紅豆」、「黑須豆香」及「蜜抹茶」四種口味，口感清爽Ｑ彈，今（24）起在全台65間門市開賣！

Mister Dount表示，這次首度引進日本岩手63年老店「阿部製粉株式會社」的小玉糰子，是嚴選日本國產上新米粉製成的糰子體，保留上新米本身的米香與甜味，常溫狀態下品嚐依然Q彈不黏牙，再搭配上日式醬油、綿密紅豆、黑須豆香粉與濃厚抹茶製成的醬料，清爽不膩口。

業者介紹，「日式醬油糰子」是以白色原味糰子為基底，配上關東風味醬油沾醬，一次享有甜鹹的獨特美味；「蜜紅豆糰子」毎口都能吃到顆粒分明且飽滿的紅豆顆粒，特別受年輕族群與女性的歡迎；「黑須豆香糰子」選用獨特日式風味的黑須豆香粉，濃郁香氣入口甜而不膩；還有抹茶控最愛的「蜜抹茶糰子」，添加日本進口濃郁抹茶餡，茶香結合米香，風味更佳。

此外，因應一年一度的母親節到來，Mister Donut邀請日本知名設計師洞口加代（Kayo Horaguchi）首度與台灣品牌獨家聯名，以其繽紛多彩的森林系設計風格，推出一系列絢麗聯名商品，包括兩款「漫遊森林手提包」、「漫遊森林萬用包」及「漫遊森林票卡夾」，跳脫以往可愛形象的波堤獅，首次以華麗森林系的成熟風格出現。

優惠方面，業者表示，即日起至Mister Donut全台門市，任選5個商品即免費加贈一個，再搭配期間獨有的聯名紙盒與紙袋。此外，全台232家的7-ELEVEN店中店Mister Donut也推出期間限定「幸福小禮盒」(售價99元)，以人氣第一的波堤圈體為基底，包含蜜糖、藍莓、優格、黑巧克力、草莓、優格棉花糖等6種人氣口味，搭配專屬抽屜式禮盒與提袋，很適合送禮或與家人朋友分享。

(工商 )