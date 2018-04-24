央視接連曝光兩款新型裝備 陸媒：引發外界聯想

2018年04月24日 12:45 中時 楊家鑫

近來解放軍在台灣周圍演習不斷，還有兩款新型裝備透過央視接連曝光，選擇在這個節點高調「亮劍」，《北京青年報》微信公眾號「政知見」引述軍事專家分析稱，在這樣一個特殊階段，相繼公佈兩款武器裝備確實讓外界有著不少的聯想，但應該不是專門為震懾台灣或美國，「應該正常看待這個問題。」

解放軍近來動作頻頻，南海閲兵、台海演習，以及多次繞台飛行等，此外，還有兩款新型裝備透過央視接連曝光。《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」24日刊文分析稱，大陸央視15日播出了火箭軍在某導彈旅組織新型號導彈武器裝備授裝接裝儀式，標誌著該導彈旅全面形成作戰能力的新階段。雖然沒有明確導彈型號，但對比之前的訊息，不少專家和網友認為，這就是東風-26彈道導彈。

文章稱，大陸央視16日再次曝光，空軍新型戰機殲-10C開始擔負戰鬥值班任務，有媒體評價其為「最強三代戰機」。雖然這並非這兩款武器的首次亮相，但經過兩年試用，它已經完全具備了戰鬥力，正式加入現役部隊。

報導引述大陸軍事評論員宋忠平表示，東風-26的外號確實叫做「航母殺手」，但除了航母，巡洋艦、兩棲攻擊艦以及一些大型輔助軍用船隻都在其打擊範圍內。

至於空軍新型戰機殲-10C，宋忠平表示，目前殲-10C可以稱得上是一款三代半戰機，相比此前有了一個質的飛躍。與台灣地區空軍所裝備的幻影2000、F-16以及自研的IDF戰機這些三代機相比，不斷更新和完善的殲-10C都具有壓倒性優勢。

在台美關係升溫，兩岸官方趨冷的敏感時機，相繼公佈兩款武器裝備讓外界有著不少的聯想。不過，宋忠平並不認為接連公佈新型武器是為了專門震懾台灣或美國，「應該正常的來看待這個問題」。他說，裝備服役資訊對外公開是正常流程，不能解讀為有所指向、針對。

(中時 )