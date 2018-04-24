陳抗毆傷記者遭傳喚 退警包圍中正一分局爆衝突

警消不服從爆衝突！攻擊警察包圍中正一分局。

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由退休警察團體舉行的警消不服從抗爭活動，24日抗議群眾開始在青島東路聚集，批評蔡政府砍警消退休年金，是在挑動階級鬥爭，並大喊「沒有警察，沒有治安」「年改惡法，警消不服從」等口號。（張鎧乙攝）

退休警消不服從行動，23日下午在監察院爆發衝突，有4名記者遭到花蓮團結聯盟伍姓退警等群眾毆傷，中正一分局在24日上午準備傳喚涉案退警，卻引發花蓮團結聯盟成員不滿，動員數十人前往中正一分局抗議，與警方發生嚴重推擠衝突。

包括TVBS、中視等在內的4名記者，23日下午在監察院前採訪退休警消不服從陳抗活動，與參與遊行的花蓮團結聯盟退警人員發生衝突，4名記者被毆傷，其中3名TVBS記者事後向中正一分局提告，中視記者暫不提告，中正一分局受理後立刻檢視衝突現場蒐證影片，清查出涉嫌傷人的，有包括伍姓退警在內的多名花蓮團結聯盟成員。

警方指出，涉嫌打傷記者的伍姓退警，先前在「322」遊行陳抗行動中，也曾涉嫌對TVBS的記者動粗，警方已依法調查傳喚送辦，這次伍姓退警再次動手打人，警方在檢視過濾現場蒐證帶時，一眼就認出伍某，因此，警方才決定趁涉案人員都還台北時傳喚。

傳喚消息傳到花蓮團結聯盟成員中，立即引起不滿，24日上10時許，數十名花蓮團結聯盟成員前往中正一分局抗議，警方見狀立即關上分局鐵門，退警們要求進入分局說明，與警方人牆發生推擠，狀況一片混亂。

(中時 )

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