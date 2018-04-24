姚文智籲大巨蛋公投 秦慧珠：笨蛋！公投個屁！

台北市長參選人之一的姚文智。(本報系資料照)

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大巨蛋停工三年，近期因遠雄撤件再度陷入僵局，也被視為柯文哲年底爭取連任的嚴峻挑戰，都委會、都發局24日赴議會工作報告，大巨蛋進度成為關注議題，國民黨議員秦慧珠批評，遠雄不送件，市府就跟著一起擺爛，更直言大巨蛋是民間契約，「姚文智說大巨蛋要公投，根本是笨蛋白癡！」

台北市政府原訂本月3日召開都審會，遠雄卻在會前4天，以檢討建築技術規則等超出都審範疇，臨時撤件縮手，停工三年的大巨蛋再度停擺，秦慧珠表示，遠雄以拖待變，拖到柯文哲下台換個人談判，北市府無法祭出罰則，束手無策只能陪著一起擺爛！

都發局長林洲民則反駁「擺爛的是遠雄，市府沒有擺爛，也呼籲遠雄盡速送件審查」，若遠雄遲遲不交付文件怎麼辦？林洲民則表示，從來沒有遇到遞件又撤件的狀況，每間公司都應依法送審，另外體育局屬於合約甲方也在合約面持續與對方溝通。

至於大巨蛋傳出不能作為演唱會場所，林洲民也解釋，不能開演唱會是因為遠雄目前申請無法通過北市審查的建築技術規則，市府也已說明若要開演唱會，就必須經過內政部營建署法人台建中心審查。

秦慧珠也指出，大巨蛋屬於BOT案，無法馬上解約，如果雙方有意見就要協調、仲裁，甚至訴訟，所以姚文智說大巨蛋要公投也是屁話，根本是笨蛋智障，污辱台北市市民！

(中時 )

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