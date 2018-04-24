兒虐案複雜 李昌鈺曝辦案經驗：個性孤僻、不愛交友要注意

2018年04月24日 12:56 中時 倪浩倫

根據林口長庚統計，去年1~10月疑似兒虐通報案件共141人次，但最終僅4例遭起訴。「華人神探」李昌鈺博士今受林口長庚邀請，分享其家暴刑事辦案經驗，他在美國曾遇到精神狀況差、孤僻不愛交朋友的學童，經通報、追蹤後，發現個案曾遭家人性侵；他坦言，兒虐牽涉層面複雜，得靠醫、警、社工各方面共同努力面對。

長庚去年11月成立「兒少保護中心」，今進行第一場研討會論壇，邀請李昌鈺博士就【親子謀殺案及其處理】、【親子犯罪之採證】，以自身辦案經驗進行演講；李昌鈺說，美國的兒虐案中，時有爸爸、爺爺性侵孩子，甚至多人性侵1人的情形，但媽媽為了保護家庭聲譽，常會選擇隱匿，曾有學生因為在校精神不穩定，個性孤僻、不願意交朋友，被老師警覺的通報，才揭發家長的獸行，。

李昌鈺說，兒虐是個複雜、多層面的事情，不能只靠單一醫療、警政機構來處理，像是醫院發現兒童傷口「可疑」，要警覺的通知警政機關，鑑識人員、法醫也要有辨認能力，化驗有無農藥、毒物、性犯罪可能，傷口有無新傷、舊傷。

林口長庚統計，去年1~10月通報疑似兒虐案件共141人次，但最終僅4例遭到起訴；林口長庚兒童加護科主任夏紹軒說，國內兒虐案件開案率低的原因，包括受虐兒陳述能力差，家人常隱匿不報，且第一線醫護人員常未受過刑事司法教育，不一定能立即辨認兒虐傷勢、以及適當紀錄測繪傷勢與保存物證，加上社工人員沒有立即訪視現場的公權力。

長庚兒童醫學中心副教授葉國偉說，長庚「兒少保護中心」現每年投入1000萬元，替第一線醫護人員進行教育訓練，例如家長帶宣稱「跌倒導致骨折」的孩童就醫時，若經X光發現「有新傷以外的舊傷」，或「傷勢不像是跌倒造成」時，便應提高警覺；此外，長庚也正在替警政單位、保母等團體提供教育訓練，提高他們的兒虐知識。

(中時 )