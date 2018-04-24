拚觀光 高鐵假期線上旅展即日開跑

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2018上半年度全台最大旅展─台北國際觀光博覽會即將展開，台灣高鐵（2633）即日起至5月22日，同步推出為期一個月的「高鐵假期線上旅展」，規劃5款「暑期親子專案」套裝行程，結合全台各地知名樂園與飯店針對三五好友同行推出的19條「好麻吉之旅」，多人同行再享房型升等、獨家贈禮等優惠。

此外，「高鐵假期超值專案」即將於5月底截止，以台北出發前往高雄為例，相當於旅客購買高鐵標準車廂來回全票（2,980元），再加10元起，就可享一晚高雄飯店住宿，兩人即可成行。

高鐵指出，於線上旅展訂購「暑期親子專案」，不但可享住宿主題房或房型升等、獨家好禮等優惠，6至12歲（未滿）孩童可再獲贈高鐵車廂造型背包；「好麻吉之旅」除房型升等，可再享自助式下午茶、戶外活動票券等優惠。另有多條超值的「浪漫台三線」以及「搭雙鐵・遊集集」的「一日豐富行」旅遊行程。

台灣高鐵公司「高鐵假期線上旅展」活動內容包括：

「暑期親子專案」：銷售日期為5/4至5/22，出發日期為6/1至8/31。行程包含高鐵標準車廂對號座來回車票、飯店住宿（「二日自由行」產品）、知名樂園門票與交通接駁，6至12歲（未滿）孩童贈送高鐵車廂造型背包。

「好麻吉之旅」：銷售日期為即日起至5/22，出發日期為5/1至6/30。行程包含高鐵標準車廂對號座來回車票、飯店住宿及交通接駁，部分行程提供三人以上同行房型升等、獨家贈禮等優惠。推薦行程：

高鐵假期超值專案：銷售日期為即日起至5/22，出發日期為即日起至5/31。行程包含高鐵標準車廂對號座來回車票、飯店住宿。

「浪漫台三線」、「搭雙鐵・遊集集」：銷售日期為即日起至5/22，出發日期為即日起至8/31。行程包含高鐵標準車廂對號座來回車票、交通接駁及專人導覽。

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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