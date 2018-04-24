部分董事吃相難看　文大校友成立聯盟反禿鷹集團

2018年04月24日 13:03 中時電子報 生活中心

文化大學校長遴選爭議，昨出現轉機，該校董事會昨通過回聘前校長李天任，但遭文大董事長張鏡湖指控主導校長遴選舞弊的董事袁興夏，卻運作明天另行召開董事會，討論董事長解職案，由文大校友成立的「華岡人護校正義聯盟」痛批，部分董事不僅遴選作弊，還掏空校產，如同禿鷹集團，讓人看不下去。

「華岡人護校正義聯盟」自製海報，痛批部分董事有如禿鷹集團。（圖／資料照片）

「華岡人護校正義聯盟」自製海報，痛批部分董事掏空校產。（圖／資料照片）

文大校長遴選委員會去年11月選出台灣科技大學特聘教授盧希鵬為新任校長，但隨後爆出11名遴選委員竟有5人給盧滿分100分，給另外三名候選人60分的不合理狀況，張鏡湖因質疑遴選舞弊，拒絕將新校長名單陳報教育部，之後更直指董事袁興夏主導此事，薇閣文教基金會董事長李傳洪、潤泰集團總裁尹衍樑，以及另名董事張冠群則意圖侵吞文大校產。

「華岡人護校正義聯盟」自製海報，痛批部分董事有如禿鷹集團。（圖／資料照片）

「華岡人護校正義聯盟」自製海報，指控有董事主導校長遴選舞弊。（圖／資料照片）

為解決沒有校長的問題，張鏡湖昨召開董事會，會中通過回聘前校長李天任，李傳洪及大法官林國賢則透過傳真辭去董事職務。

「華岡人護校正義聯盟」自製海報，呼籲校友站出來捍衛母校。（圖／資料照片）

不過，袁興夏等人明天將再發動一波反制，預計明下午3時召開董事會，討論董事長張鏡湖的解職案。不過，在李傳洪及林國賢辭職後，文大董事會只剩9名董事，若要召開董事會得2/3、即6名董事出席，以目前袁興夏、張冠群、尹洐樑，僅佔3名董事席次，明天的董事會幾已確定開不成。

另外，張鏡湖明天下午 1時30分也將召開董事會，討論出缺的兩名董事席次是否補選，以及校產公益化的議題。

由文大校友成立的「華岡人護校正義聯盟」說，張鏡湖在民國74年接掌文大時，當時學校負債17億多元，到如今文大在銀行存款有60多億元的資產，可見張在校務經營、募款方面，做了很多努力，如今卻發生校長遴選作弊，還有董事涉嫌掏空校產的問題，根本就是禿鷹集團，甚至還想把董事長趕走，校友們都看不下去，所以才會決定串聯反對。

(中時電子報)