虐狗相約談判 9年級生遭4人霸凌腦震盪

2018年04月24日 13:05 中時 李文正

北市士林夜市停車場發生4人學生毆打一名9年級學生，影片貼在臉書社團，指稱少年虐狗致死，喝令他下跪並以安全帽毆打，造成施姓少年輕微腦震盪，案經士林警分局調查，已經將18歲廖姓、何姓少年等4人，依照傷害罪和少年事件處理法函送法辦。

影片畫面顯示，就讀士林區某國中9年級的施姓少年，在昨（23日）下午6時許，因朋友寄養的小狗死亡，與廖男等4人相約調解，過程中對方要求他下跪，並說出自己的學校、名字，正當他想要辯解，突遭一群人拳腳相向，還有人拿安全帽猛敲，施則雙手抱頭瑟縮在角落。

警方獲報後到場一群人已經散去，施男起初否認被打，警方聯絡施母以及詢問額頭傷勢，才根據監視器畫面找到廖姓、何姓等4人，嫌疑人指稱，何姓少年將狗贈與施男，而施又將小狗轉由被害人照顧，但不知何故，小狗在15日左右死亡，廖因而懷疑是遭受虐待死亡，找施男出來談判，並毆打出氣。

毆打畫面在臉書流傳，警方表示施男的父母已經提告，4人也坦承毆打，施男除輕微腦震盪外，額頭、右手手肘瘀傷，依刑法傷害罪以及少年事件處理法函送法辦。

事後，施男的父親在影片下留言，指小狗年事已高，幫忙飼養過程都有大人在場，絕無虐狗情勢，兒子還去買西莎給小狗吃，沒有人虐狗，這群小朋友還恐嚇要斷手斷腳，整起霸凌事件已經進入司法程序，請網頁管理者考慮下架，避免二度傷害，否則將循法律途徑處理。

(中時 )