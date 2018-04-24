高鐵線上旅展 最低下殺3.7折

高鐵線上旅展開跑，最低優惠下殺3.7折。（資料照片）

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台北國際觀光博覽會即將展開，台灣高鐵公司即日起至5月22日，推出為期一個月的「高鐵假期線上旅展」，特別規劃5款「暑期親子專案」套裝行程，結合全台各地知名樂園與飯店，保證大小朋友玩得開心；同時針對三五好友同行推出的19條「好麻吉之旅」，最低下殺3.7折，多人同行再享房型升等、獨家贈禮等優惠。

高鐵公司指出，於線上旅展訂購「暑期親子專案」，不但可享住宿主題房或房型升等、獨家好禮等優惠，6至12歲（未滿）孩童可再獲贈高鐵車廂造型背包；「好麻吉之旅」除房型升等，可再享自助式下午茶、戶外活動票券等優惠。另有多條超值的「浪漫台三線」以及「搭雙鐵・遊集集」的「一日豐富行」旅遊行程，讓旅客以最優惠的價格，一覽秘境景點。

以高雄義大皇家酒店為例，2日自由行每人2960元起（原價6780元），還有加購義大樂園門票優惠。雲林劍湖山王子大飯店2日自由行，每人2730元起（原價6220元），享劍湖山世界主題樂園單日門票或涮涮鍋晚餐2選1。

還有「好麻吉之旅」，行程包含高鐵標準車廂對號座來回車票、飯店住宿及交通接駁，以台北王朝大酒店為例，2日自由行每人2370元起（原價6370元），下殺3.7折起，贈送自助式下午茶吃到飽。

此外，「高鐵假期超值專案」即將於5月底截止，以台北出發前往高雄為例，相當於旅客購買高鐵標準車廂來回全票（2,980元），再加10元起，就可享一晚高雄飯店住宿，兩人即可成行。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
拚觀光 高鐵假期線上旅展即日開…

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