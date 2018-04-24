百名女移工半夜穿睡衣抗議 怒控老闆苛扣薪、宿舍像鼠窩

2018年04月24日 13:00 中時 曾百村

新北市汐止區某人力業者移工宿舍，24日凌晨跑出百名移工抗議業者苛扣薪水，要求業者協商合理對待。（汐止警分局提供）

新北市汐止區大同路上的一間人力公司外籍移工宿舍，24日凌晨突然跑出近上百名女性移工抗議，表示自己遭到業者苛扣薪水等不當對待，由於人數眾多而移工大多穿著睡衣，格外引人側目，員警先上前安撫情緒，勸她們回房睡覺，同時將該案件報請勞工局介入，查清業者是否有涉及不法。

據警方調查，這間人力公司的移工宿舍，共五層樓高，除了餐廳及浴室廚房外，剩餘的空間全部擠滿類似軍營的床架，空間不大卻擠入上百名移工。移工控訴，人力公司竟要收她們一人400元的電費，要不然不能開冷氣，大家做事已經很累了，而且在宿舍內的生活空間及品質都很不好，1個月僅賺2萬1000元，卻還要跟老鼠一樣窩在一起，甚至被苛扣薪水，要怎麼存錢寄錢回家。

警方表示，24日凌晨1時接獲報案，指有外籍移工聚集，警方到場了解，該處為移工宿舍，因移工們不滿公司扣電費400元以及要繳交伙食費3900元等問題，23日晚間與公司開會，但雙方疑似談不攏，移工們便以不睡覺抗議業者不當對待。

不過業者相當低調，僅表示移工們已經鬧了一個晚上，因條件談不好所以才進行抗議，但強調公司並沒有虧待移工，目前勞工局已經接獲通報，24日早上至現場勘查，後續就交給勞工局處理。

(中時 )