繼民進黨後 日本政壇也將出現「國民黨」？

為了對抗自民黨和安倍，日本民進黨擬與希望之黨合併，新黨名很可能改為「國民黨」。（圖/新華社）

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中時電子報

據每日新聞報導，面臨執政的自民黨與安倍內閣醜聞連環爆，日本在野勢力也開始尋求整合整併，試圖集中力量、再次拉下獨大的自民黨。其中，民進黨與希望之黨昨天開會討論，合併後新黨名稱，考慮取名「國民黨」；除此之外，還有包含「國民民主黨」、「改進黨」、「共和黨」等名稱，最快將在今天做出決定。

民進黨的前身是曾一度執政的「民主黨」，2009年民主黨擊敗長年執政的自民黨，取得執政大權，但不久後因快速失去民意支持，最終淪為在野黨。並在大選後陷入分裂，一部分民主黨議員出走另組民進黨。而正如日本政壇的常態，部份民進黨人則在去年國會大選時，響應東京都知事小池百合子號召，出走創建「希望之黨」。但兩黨的支持率始終未能撼動安倍政府與自民黨，才會考慮再次合併。

未來日本民進黨很可能再次改名為「國民黨」？（圖/新華社）

兩黨本欲改名為其前身「民主黨」，但考慮與現有立憲民主黨重疊，恐不會被日本政府接受改名，才考慮「國民黨」的稱呼。新黨未來走向，「尊重現行憲法的和平主義、堅持專守防衛的原則，有關被指違憲的部分將重新檢討」對於核能政策，他們則提出「目標2030年代零核電廠」的口號。

先前改名「民進黨」時，因為原台裔女黨魁蓮舫而一度爆紅；如今又娶名為「國民黨」，能否真正引起關注和獲得選民支持，恐怕將決定首相安倍晉三，是否能安穩連任至2020年東京奧運的主要變因之一。

(中時電子報)

文章來源：新党名に「国民党」案　協議会で検討

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