國民黨怎不徵召馬回鍋選台北市長？網指原因是...

前總統馬英九。(中時資料照)

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中時電子報

台北市長一戰，雖然民進黨仍未鬆口是否再度禮讓柯文哲，然而，雖然有許多人表態參選，但在民調上仍是柯文哲領先。有網友問及，「國民黨為何不 徵召馬總統回鍋參選台北市長?」其中有名網友則回應表示，「同理:DPP何不徵召陳水扁或李登輝?」

前總統馬英九卸任後由黑翻紅，除了過年時手寫春聯供不應求、深藍底白字「KMT」引發討論外，所到之處更吸引超多人潮排隊拍照，這些都顯示出馬英九的人氣暴漲。由於國民黨氣勢低迷，因此也有許多希望馬英九能回鍋的聲浪。

有網友在PTT問及，卸任後的馬總統自從人氣由谷底翻紅之後，現在是藍營內的明星人物，全台走透透，到哪裡都展現高人氣，已不再是昔日的過街老鼠。剛好現在KMT有意願參選台北市長的那幾位也不是很被看好，該網友說若馬回鍋參選，深藍淺藍全部回籠，甚至吸到中間選民的票，得票率可以贏過丁守中，「那KMT黨內是否有勸進馬總統回鍋參選台北市長的聲音呢?」

對此，網友則回應表示「同理:DPP何不徵召陳水扁或李登輝?」、「馬英九吸得到中間選票?我自己是不會投他啦」、「他雖然自戀又好權，可是我覺得他可能也懶得再涉那麼深了」、「卸任總統感覺像是畢業一樣 就算會去參加活動但是不會回來參加選舉」、「如果能，早就處理了」、「他什麼都不想幹 16年公職生涯累了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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