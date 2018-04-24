促轉委員沒黨籍者多 卓榮泰：代表對社會的誠意

2018年04月24日 13:18 中時 周毓翔

行政院秘書長卓榮泰今天率促轉會主委被提名人黃煌雄以及其他被提名促轉委員拜會立法院黨團。親民黨團總召李鴻鈞盼促轉會能完成真相和解的工作，而不是另一場清算鬥爭、藍綠鬥爭的延續。黃煌雄表達贊同，並說，「這都是現階段促轉會全員，心嚮往之，希望做到的事情，會朝這目標努力。」卓榮泰表示，這次所提名的促轉委員，比例上來說女性比男性多，且沒黨籍比有黨籍的多，這代表促轉會對社會誠意的交代。

立法院司法法制委員會將排審促轉會正副主委及促轉委員人事同意權之資格審查並備質詢。因此卓榮泰及黃煌雄便率其他促轉委員被提名人拜會立法院各黨團，以期支持，不過由於時代力量質疑黃煌雄資格，因此卓等人在時力黨團吃了閉門羹。

李鴻鈞向卓等人表示，促轉會目的在還原歷史真相，清理威權的毒害，重塑台灣正確共識與價值，要恢復過往錯誤造成的損害，要用真心寬恕與和解，才是大家所期待的轉型正義；他特別提醒，轉型正義不能以仇恨心態去處理，台灣不能再被撕裂，台灣最需要的是社會的和解。

卓榮泰表示，這次所提名的促轉委員，比例上來說女性比男性多，且沒黨籍比有黨籍的多，這代表促轉會對社會誠意的交代，希望扭轉外界對公務機關的觀念，希望促轉會可以成為更清新、更正面、更有代表性的機構，希望得到社會大眾支持了解。

(中時 )