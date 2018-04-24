司機連續22天未休假肇事撞死2警 聯全通運遭重罰300萬元

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聯全通運公司聘用的陸姓貨車司機，日前在國道發生嚴重車禍，造成司機和2位國道警察死亡，高雄市政府勞工局對聯全通運公司進行勞檢，發現陸姓貨車司機連續22天上班未休假，今（24）日依造勞基法規定，重罰聯全通運公司300萬元。

高雄勞工局勞動條件科長羅永新今日表示，4月23日清晨，發生在國道1號南下台南麻豆路段的大貨車追撞車禍，造成2名員警及受檢大貨車駕駛共3人，當場死亡意外。

他說，高雄市政府勞工局立即於當日，派員前往陸姓肇事司機所屬聯全通運公司的路竹區營業處，進行勞動檢查。

羅永新指出，陸姓司機當天從高雄出車，當天返回高雄途中肇事。根據聯全通運公司的今年4月份派車單、以及車輛大餅圖等出勤資料初步判斷，陸姓駕駛自4月1日至22日，連續出勤達22天，其間並無例休。

他表示，陸姓司機在這段期間，一天工作超過12小時的日數，至少有7天，4月份至21日止，總計加班時數也已超過法定46小時，此外，輪班間隔休息時間，也多日不足11小時，聯全通運公司涉違反勞動基準法第32條、34條及36條等情況，相當嚴重。

羅永新說，聯全通運公早在2017年8月，即曾因使勞工連續工作超過7日以上、未給付假日工資等事由，遭高雄市政府勞工局裁處4萬元在案，此次又涉使勞工連續出勤達22天，使勞工嚴重過勞，勞工局綜合所有事證查核屬實，依法加重裁處罰鍰300萬元。

(工商 )

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