NBA》盧比歐搧了韋少一巴掌 爵士輕取雷霆3比1聽牌

超級新人米契爾攻下33分，幫助爵士輕取雷霆，3比1聽牌。(美聯社)

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中時電子報

韋斯布魯克賽前揚言會守死盧比歐，但今日第四戰卻在上半場陷入4次犯規麻煩，導致打起球來綁手綁腳，反觀盧比歐雖然表現不如第三戰，但他依舊在攻防兩端都有出色表現，最終爵士113比96輕取雷霆，系列賽3比1取得聽牌優勢。

韋斯布魯克火爆脾氣多次差點引發兩隊衝突。(美聯社)

此役火藥味十足，第一節保羅喬治和韋斯布魯克先後吞下技術犯規，但雷霆30比24領先；次節韋斯布魯克的火爆脾氣不減，在持球進攻撞倒盧比歐之後被吹了第4次犯規，不得已的情況下只能回到休息區冷靜一下，然而就在此刻爵士發動強烈反擊，尤其是澳洲白人英格利斯連續飆進3顆三分球，幫助爵士逆轉超前。

第三節戈貝爾、英格利斯、盧比歐、最強新人米契爾都在進攻端貢獻得分能力，爵士取得21分領先優勢。第四節戈貝爾在禁區內強攻時重要部位被費爾頓狠狠擊中，痛得當場蹲下，然而韋斯布魯克卻向前嗆聲，雙方球員一觸即發，兩隊又個被各吹了一次技術犯規。

第四節剩下5分30秒，爵士克勞德搶下防守籃板，持球推進時被韋斯布魯克的侵略性防守擊中肚子，克勞德當場發飆，一個甩手意外打到勸架的雷霆中鋒亞當斯的鼻子，裁判重新審視後，結果韋斯布魯克僅是被吹一般性犯規，而克勞德卻直接被趕出球場，爵士球迷噓聲四起，整場比賽裁判給了6張黃牌、1張紅牌，導致比賽被撕裂得支離破碎，非常難看。

米契爾與英格利斯在最後1分半鐘連續飆進三分球，爵士111比91再次取得20分領先優勢，勝負提前底定。

米契爾33分、7籃板、4助攻，改寫卡爾馬龍在1996年創下的菜鳥球季季後賽單場31分隊史紀錄，原本沒有球可打的英格利斯，在爵士找到舞台，投進5顆三分球貢獻20分，戈貝爾16分、10籃板，盧比歐13分、6籃板、8助攻，法佛斯13分，歐尼爾10分。

雷霆此役打得荒腔走板，韋斯布魯克更是多次差點引發衝突的關鍵人物，23分、14籃板，保羅喬治32分，安森尼11分。

(中時電子報)

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