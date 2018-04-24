大銀幕紛紛取景醫院 童綜合、光田獲青睞

急診部主任吳肇鑫（右一）、副主任魏智偉（左一）與《殺手不笨》劇組籲反急診室暴力。（陳淑娥翻攝）

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電影《殺手不笨》劇組錄製反急診暴力宣導口號，希望第一線醫護免於暴力威脅。（陳淑娥翻攝）

醫院躍上大銀幕！電影《殺手不笨》日前在童綜合醫院取景，新加坡導演梁志強更與演員站出來，錄製反急診暴力宣導口號，希望第一線醫護免於暴力威脅。而光田綜合醫院也深獲電視偶像劇青睞，《鐘樓愛人》在病房拍攝男女主角探視劇情，各大醫院紛紛化身為超夯的拍攝地。

童綜合表示，台灣與新加坡合作電影《殺手不笨》日前開拍，梧棲童綜合成為場景之一，劇組進行3天的拍攝，在醫護及病患支持下圓滿完成任務；急診部主任吳肇鑫力邀，梁志強與演員辛龍、Apple、Gadrick錄製反急診暴力宣導口號，希望第一線醫護免於暴力威脅。

光田綜合醫院也曾與電影、電視劇劇組合作，獲金馬獎最佳美術設計肯定的《一路順風》，至耳鼻喉頭頸部進行「內耳溫差試驗」取景；大甲院區婦產馨悅套房、沙鹿院區空中走廊在《親愛的遺腹子》入鏡。光田指出，透過戲劇表現，民眾對醫療內容淺而易懂、潛移默化，有助醫病關係，給予正確醫療資訊。

童綜合指出，近幾年有不少知名影劇都曾在院內拍攝，包括去年抱回金馬5項大獎的《大佛普拉斯》、入選多個國際影展《上岸的魚》、任容萱主演預定今年上映《驚夢49天》及熱門影音串流平台Netflix的台灣原創影集《雙城故事》都大駕光臨，取景地點有病房、候診區、急診室及高級健康檢查中心。

(中時 )

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