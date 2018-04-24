出席設計會議 林佳龍簽署「城市設計聯合宣言」

2018年04月24日 13:54 中時 盧金足

台中市長林佳龍（右三）與出席「世界設計組織網絡會議」各國代表簽署「城市設計聯合宣言」，支持設計促進城市在社會經濟與文化上的發展。（台中市府提供）

台中市長林佳龍（右起）與世界設計組織理事長路易莎．波切托、「墨西哥設計週」共同創辦人分享台中經驗。（台中市府提供）

台中市長林佳龍應世界設計組織及墨西哥市長曼賽拉邀請出席「世界設計組織網絡會議」，與芬蘭赫爾辛基、南非開普敦、台灣台北、墨西哥市法國里爾、西班牙馬德里、義大利杜林、巴西庫里奇巴等十個城市，進行圓桌會議，同桌深度交流分享如何透過設計改變城市，出席城市也一同簽署「城市設計聯合宣言」，支持設計促進城市在社會經濟與文化上的發展。

墨西哥市獲選為2018年世界設計之都，墨西哥時間23日在墨西哥市政府舉辦「世界設計組織網絡會議」，林佳龍在會中分享台中經驗時指出，台中已是台灣第二大城，也是美國知名媒體CNN認為的宜居城市，城市除擁有豐富的傳統文化，充滿新文化元素，是一個多元文化城。

他也以綠川及柳川的治理為例，與多國城市交流舊城再造的經驗，同時播放已故導演齊柏林所拍攝的《台中心動》影片，帶領與會者認識台中之美，並將「水湳智慧城」，包含綠美圖在內的設計願景，介紹給現場國際友人。

林佳龍邀請與會城市造訪台中，共同參與2018台中世界花卉博覽會，感受台中對於設計的重視，及對環境保育的決心。巴西庫里奇巴市長拉斐爾．格雷卡及諸多與會代表，對於台中皆展現高度興趣。

林佳龍強調，台中有絕對的信心，可以將設計導入施政，市府也將設立「設計長」一職，讓更多專業人士以及市民，參與城市的設計與治理。

世界設計組織理事長路易莎．波切托致詞時表示，對於台中市政府研議設立「設計長」一職感到十分欣喜，也肯定台中在城市設計的企圖心，以及台北市政府、台灣創意中心在辦理世界設計之都過程中的努力。

主辦這次網路會議的「墨西哥設計週」共同創辦人艾蜜立歐．卡布雷拉表示，一個城市對於設計的重視，除了希望讓城市更好外，更重要的是對於生活品質的改變。

2018年世界設計之都墨西哥市，以城市公園改造為例，城市代表墨西哥市環境廳廳長Ing. Tanya Muller表示，墨西哥有許多廢棄以及維護不佳的公共空間及公園，經常成為治安死角，透過一系列的設計改造及社會參與計畫，讓市民重新接受並擁抱煥然一新的公園面貌。

此外，秘書長黃景茂也率領市府團隊參訪墨西哥「城市實驗室」，這是北美第一個城市實驗室，集結許多領域的專家一起合作，先選擇出議題再公私協力尋找解決模式，並以實驗方式推行政策，再依據施行結果評估可行性，最後交由政府跨部門執行，盼借鏡平台精神，以設計導入市政建設，建立符合公民需求的政策。

(中時 )