婚姻觸礁　6瓶啤酒下肚醉漢抱瓦斯桶鬧自殺

2018年04月24日 14:07 中時 謝瓊雲

消防人員全副武裝進入民宅二樓房門外破門而入後趁機將瓦斯桶搶下移至戶外。(謝瓊雲翻攝)

24日中午，彰化縣鹿港鎮1名男子因不滿妻子提離婚，酒後在自家陽台抱著一桶瓦斯桶鬧自殺，親友鄰居緊急通報警消到場，歷經1個多小時喊話後讓男子情緒緩和下來，解除危機，虛驚一場。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁指出，上午10時48分許接獲家屬報案指，年約40歲的莊男在自家二樓窗台揚言要自殺，懷中還緊抱著一桶瓦斯；總計派出消防車、器材車、救護車等到場搶救。莊男在2樓開啟一桶5公斤裝瓦斯桶，現場聞到濃濃瓦斯味，消防隊先緊急疏散民眾，經喊話後消防人員於11時36分許，從1樓後門破門進入。

警消趕緊到現場戒備，不斷向莊男喊話要他冷靜。鄰居則指出，聽聞近日莊妻有意離婚，莊男酒後情緒十分激動，家屬指他上午一共喝下6瓶啤酒，抱著懷中瓦斯桶已被打開開關不斷外洩氣體。

消防人員在莊宅門外布水線待命戒備。(謝瓊雲翻攝)

消防隊與警方一邊和莊男喊話，一邊先趁機將該瓦斯桶搶下移到戶外，同時佈署水線防護；雙方持續對峙到中午近2點半，男子情緒較為和緩後，在消防人員勸說下自行走出離開二樓窗台，狀況才解除，讓大家捏一把冷汗，莊男堅持不願就醫，警消將人交由家屬安撫後收隊離去。

(中時 )