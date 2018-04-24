蔡英文：今年8月公布首份國家反貪腐報告

2018年04月24日 14:02 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，一個國家投資環境的好壞與清廉程度有密切關連，台灣持續從廉政面向著手，目的是為了提昇台灣投資環境的吸引力。今年8月將公布第一份「國家反貪腐報告」，「會讓世界看見，台灣落實廉能政府的執行力。」

蔡英文總統今天接見「中美洲邦交國處理廉政事務機關首長及官員訪問團」時強調，廉政工作是各國都必須面對的課題，期盼台灣廉政工作與司法改革的經驗，能與中美洲各友邦國家的廉政經驗互相交流，一起追求國家進步，並深化彼此間之情誼。

她說，自她擔任總統以來，秉持「踏實外交，互惠互助」原則，迄今已兩度拜訪中美洲。除親自出訪，她也很珍惜每一次友邦官員來台交換意見的機會，透過這些來往，讓彼此友誼越來越緊密。

最近幾年，台灣與宏都拉斯、瓜地馬拉簽訂「司法合作協定」，並與貝里斯、多明尼加簽訂「警政合作協定」。蔡英文指出，在司法和警政領域，廉政是重要的議題，相信透過這些協定，台灣與中美洲國家能針對廉政工作展開更多交流。

她說，廉政工作是各國都必須面對的課題，聯合國對反貪腐也相當重視。台灣雖不是聯合國正式成員，但落實廉能政府的決心不會輸給任何一個國家。

「我們不但成立專責廉政機構─法務部廉政署，還主動通過『聯合國反貪腐公約施行法』」。她認為，一個國家投資環境的好壞與清廉程度有密切關連。因此，台灣持續從廉政面向著手，目的是為了提昇台灣投資環境的吸引力。

根據「國際透明組織」公布的2017年清廉印象指數，台灣在全球180個國家及地區中排名第29名，蔡英文強調，這是過去10年來的最佳成績，「但我們不會因此鬆懈」。今年8月，台灣將公布第一份「國家反貪腐報告」，並邀請國際專家學者參與審查。「我們會讓世界看見，台灣落實廉能政府的執行力。」

蔡英文表示，最近兩年，台灣也致力於推動司法改革。讓司法回歸「屬於人民的司法」，建立能保障人權、能受到人民信任、同時便於人民使用的司法制度。期盼台灣的經驗可以跟友邦經驗互相對話，並且一起追求進步。

(工商 )