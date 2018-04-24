化妝品危機不輸食安 科大將抽檢220件建資料庫

2018年04月24日 13:53 中時 陳淑娥

弘光科大學術副校長易光輝(左一)帶領團隊，預計兩年抽檢220件市售化妝品，建立資料庫。（陳淑娥攝）

許多女孩子喜歡在指甲上彩繪展現美麗，但市售16支指甲油含禁用甲酫、鉛，對健康造成威脅，弘光科大將抽檢220件市售化妝品，建立資料庫為消費者使用安全把關，並協助在地化妝品產業升級。

弘光科大副校長易光輝表示，台灣化妝品危機指數不小於食安，市場上曾驗出美白面霜含汞，腮紅、口紅、控油粉底液、睫毛膏等有砷、鎘、鉛等重金屬，連精油產品也淪陷，亟需建立安全管控平台。

易光輝說，「台灣化妝品安全管控與產業升級之平台建置」計畫今年開始執行，他與協同計畫主持人王曉芬助理教授所組成的團隊，將同步協助台灣化妝品產業升級。

王曉芬指出，計畫執行團隊使用的食品與化妝品品質檢驗與分析中心實驗室，經TAF認證，近3年來接受民間機構委託檢測超過200件，協助廠商業者開發上市逾50項產品。團隊將帶領學生參與抽檢測市售產品，項目包括重金屬、塑化劑、農藥、甲醇、甲醛、雙氧水、有機溶劑、抗菌能力。

王曉芬表示，今、明年平台建置工作項目有成立化妝品產業資源平台，辦理各國化妝品法規、品質安全管控知識講座，並舉辦產官學化妝品座談會協助產業升級，輔導申請SNQ國家品質獎章。

(中時 )